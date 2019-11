Neue Wasserleitungen für Bad Blankenburg

Baumaßnahme in der Griesbachstraße in Bad Blankenburg: Mitarbeiter der Baufirma bei Vorbereitungsarbeiten für die Verlegung des Abwasserkanals.

Bad Blankenburg. Der erste Bauabschnitt in der Griesbachstraße soll bis 20. Dezember abgeschlossen sein.

Seit dem 11. November laufen die Arbeiten des ersten Bauabschnittes der Baumaßnahme Griesbachstraße in Bad Blankenburg. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Saalfeld-Rudolstadt erneuert hier ab der Rinnebrücke bis zum oberen Ende der Griesbachstraße die Trinkwasserleitung und den Abwasserkanal. Die Arbeiten erstrecken sich in diesem Jahr von der Rinnebrücke bis zum Bahnübergang. Eine ursprünglich geplante Vollsperrung mit einer Umleitung über den Edelsteig konnte zugunsten einer halbseitigen Sperrung im genannten Abschnitt verworfen werden, so dass der Parkplatz P3 (Altstadt) wie gewohnt über die Friedrich-Ebert-Straße erreichbar bleibt.