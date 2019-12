Am Montag wiederholt die Gemeinschaftsversammlung der VG aus formalen Gründen die meisten der bisherigen Beschlüsse

Neuer Anlauf für politischen Frieden im Schwarzatal

Am kommenden Montag werden sich die Von den jeweiligen Gemeinde- und Stadträten entsandten Kommunalpolitiker zur dritten Gemeinschaftsversammlung der 2019 neu gegründeten Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal treffen. Die ursprünglich bereits für Anfang des Monats geplante Sitzung wird allerdings nicht wie allgemein erhofft, einen Entwurf für den Haushalt der VG beraten. Stattdessen stehen nicht unerwartet, ein Großteil der im laufenden Jahr gefassten Beschlüsse erneut auf der Tagesordnung. Hintergrund dürfte die formale Ungültigkeit der Abstimmungen sein, weil die Sitzungen nicht, wie in der Bekanntmachungssatzung gefordert, rechtzeitig vorher im Amtsblatt angekündigt wurden. So wird es erneut die beiden alternativen Beschlussvorlagen geben, die eine Hauptamtlichkeit oder eine Ehrenamtlichkeit des VG-Chefs vorsehen.

Die neue Beauftragte Anja Schwabe wird offiziell vorgestellt, die Bekanntmachungssatzung erneut beraten und beschlossen, außerdem gegebenenfalls die Ausschreibung des VG-Vorsitzenden beschlossen werden soll die Geschäftsordnung, die sich aus den Abstimmungen ergebende Form der Hauptsatzung der VG, die Verwaltungskostensatzung und diverse Mitgliedschaften in Strukturen, denen auch die früheren Verwaltungen angehörten.

Durchaus nicht ohne Sprengkraftpotenzial ist auch die erneute Wahl einer oder mehrerer stellvertretender VG-Vorsitzender. Eine Vorlage fehlt hingegen auffällig im der Tagesordnung: die über die angestrebte Konzentration der Verwaltung an einem der bisher zwei Standorte Sitzendorf und der Stadt-Schwarzatal-Ortschaft Oberweißbach. Hierzu soll es, wie durchsickerte, im nichtöffentlichen Teil eine Diskussion und Beschlussfassung geben, die womöglich einen Kompromiss enthält.

Von dessen Verlauf wird aller Voraussicht nach auch die Harmonie im öffentlichen Sitzungsteil abhängen, denn ausnahmsweise liegt der nichtöffentliche Teil diesmal vorher. Treffpunkt für den neuen Anlauf ist das Standesamt der VG in der Hauptstraße 40 in Sitzendorf, wo es traditionell wenig Platz gibt und daher rechtzeitiges Erscheinen vor 19 Uhr angeraten bleibt.