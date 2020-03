Neuer Anlauf im traditionsreichen Sorbitzgrund zu Rohrbach

Neues Leben ist zu Beginn des Jahres in das frühere Hotel „Zum Sorbitzgrund“ in Rohrbach eingezogen. Seitdem gehört das Haus offiziell Florin Dressel (47), dem Adoptivsohn von Klaus (62) und Mathias Dressel (59). Alle drei waren am Wochenende vor Ort, um mit Nachbarn, Branchenvertretern und Kommunalpolitikern auf die Zukunft des Objektes als Gruppenferienhaus anzustoßen.

„Die Leute hier sind offen, freundlich und hilfsbereit. Ein ganz anderer Menschenschlag als in Franken und Bayern“, sagt Mathias Dressel. Man habe ein gutes Gefühl beim nunmehr vierten Haus des Familienunternehmens.

Schon vor dem offiziellen Start Buchungen für 30 Termine

Sitz der Firma ist in Warmensteinach im Fichtelgebirge, wo das seit 2017 verheiratete Paar vor gut vier Jahren das ehemalige Hotel Wetzstein kaufte. Außerdem gehören zwei Gruppenhäuser im Harz dazu. Das Landhaus Sorbitzgrund wurde in den vergangenen Wochen innen aufpoliert. Kücheneinrichtung, Tresen, Bestuhlung mussten erneuert werden. Außerdem wurde die Heizung von Holz auf Öl umgestellt und ist jetzt mit dem Mobiltelefon von überall aus bedienbar. „Wir haben rund 35.000 Euro investiert und freuen uns ab Ostern auf die ersten Gäste“, erklärt das Dresseltrio.

Besonders geeignet sei man für Familientreffen, Geburtstagsfeiern, Firmenevents, aber auch für Hochzeitsfeiern, Bikertreffen, Wandergruppen. Man schaue direkt in den Wald, die Gegend am Rande des Thüringer Waldes sei „sehr sehr schön“. 23 Buchungen, vornehmlich an Wochenenden, gibt es schon für dieses Jahr, sieben weitere für 2021. Einsehen kann man Termine und Konditionen bequem im Internet. Vermietet wird ab Gruppen von 20 Personen, 51 Betten gibt es insgesamt im Haus, verteilt auf 18 Zimmer und vier Ferienwohnungen. Der Schlüssel wird für Selbstversorger per Post verschickt, wer im Sorbitzgrund essen möchte, bekommt den Service vor Ort.

Preisvorstellungen passten am Anfang nicht zusammen

Ursprünglich besaßen Klaus und Mathias Dressel, die beide in Sachsen geboren sind und zu DDR-Zeiten in der Gastronomie tätig waren, an der Ostsee in Eckernförde eine gut gehende Reinigungsfirma. 2015 stellten sie ihr Leben auf den Kopf und gingen als Hoteliers ins Fichtelgebirge. Sohn Florin kam als Barkeeper mit. Auf der Suche nach weiteren Objekten stieß man vor zweieinhalb Jahren auf das frühere Hotel Sorbitzgrund. Die knapp 160.000 Euro, die die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Carola Stauche dafür haben wollte, waren ihnen aber zu viel. Erst Ende 2019 war der Preis auf einen Betrag gesunken, mit dem die Dressels leben konnten.

Die Coronakrise hielt sie am Sonnabend nicht von dem kleinen Sektempfang in Rohrbach ab. „Im besten Fall führt es dazu, dass die Leute wieder mehr in der eigenen Heimat Urlaub machen“, sagt Mathias Dressel. Sollte der Andrang entsprechend sein, schließe man nicht aus, aus dem Landhaus Sorbitzgrund auch wieder ein Hotel zu machen. Zunächst aber machen die Dressels selbst Urlaub. Am Montag feiert Klaus seinen 63. Geburtstag, am Mittwoch geht der Flieger nach Kuba. Noch hat die Fluggesellschaft nicht storniert.

Zur Geschichte des Hauses:

Das Sorbitzgrund wurde vor über 100 Jahren erbaut und als Gasthaus mit Pension genutzt. Im Jahre 1932 brannte es ab. Beim Wiederaufbau wurde ein Saal angebaut. In der 1960er Jahren diente es als Konsumgaststätte für die Versorgung von bis zu 500 Urlaubern am Tag. Nach der Wende wurde das Haus umgebaut, saniert und als Landhotel genutzt. Letzte Eigentümerin vor dem Verkauf an Florin Dressel war die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Carola Stauche aus Rohrbach.