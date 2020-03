In Eigenleistung und mithilfe lokaler Handwerksbetriebe haben die Kameraden der Ortsteilfeuerwehr Schaderthal ihre 2010 errichtete Hütte auf dem Festplatz neu gestrichen. Im Bild: Wehrführer Stefan Wiefel.

Schaderthal. Werterhaltung in Eigenleistung. Ein halbes Dutzend Kameraden sind in Schaderthal noch aktiv

Neuer Anstrich für Schaderthaler Feuerwehrhütte

Zehn Jahre nach seiner Eröffnung ist der Sitz der Schaderthaler Floriansjünger in den Genuss einer Runderneuerung gekommen. In Eigenleistung strichen die Kameraden die Feuerwehrhütte auf dem Festplatz, genau zwischen Löschteich und Gerätehaus, komplett neu. „Dazu spendierte uns Malermeister Matthias Franke aus Limbach Holzschutzfarbe in Profiqualität und sämtliches Werkzeug", sagt Wehrführer Stefan Wiefel. Sanitärunternehmer Jürgen Beck aus Probstzella habe die Erneuerung der Tür- und Fensterleibung besorgt – alles unentgeltlich.

Seit zwei Jahren sei die Sanierung in Planung, im Oktober letzten Jahres habe es dann endlich geklappt. „Ich bin nur erst jetzt dazu gekommen, es ins Amtsblatt zu setzen", sagt Wiefel. Im Inneren dokumentieren alte Fotos und Zeitungsausschnitte die Geschichte der Schaderthaler Wehr, den Aushub des Teiches, aber auch die allgemeine Dorfentwicklung.

Sechs Aktive umfasst die Wehr aktuell noch, darunter zwei frisch ausgebildete Maschinisten, Vater und Sohn. “Glücklicherweise haben wir nicht allzu viele Einsätze“, sagt der 48-Jährige. „Einer der letzten war 2017 ein Waldbrand. Der letzte größere Brand im Ort liegt aber schon länger zurück, wenn man einmal von kleineren Geschichten, wie Essensbränden absieht.“ Was Wiefel freut: „Dass immer wieder auch Feuerwehrfremde uns zu verschiedenen Anlässen unter die Arme greifen“.