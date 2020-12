Neuer Bürgermeister für Mellenbach-Glasbach wird berufen

Mellenbach-Glasbach. Michael Gebhardt wird in der Ratssitzung am Freitag als Bürgermeister für Mellenbach-Glasbach berufen.

Noch mal am traditionellen Tagungsort im Gemeindezentrum an der Mühlwiese 1 trifft sich am Freitag, 11. Dezember, ab 19 Uhr der Ortschaftsrat von Mellenbach-Glasbach (Landgemeinde Stadt Schwarzatal). Im Zentrum der Tagesordnung stehen die personellen Änderungen, die sich aus der Wahl des bisherigen Ortschaftsratsmitglieds Michael Gebhardt zum neuen Ortschaftsbürgermeister ergeben – als Nachfolger von Kathrin Kräupner, die ihrerseits zur Bürgermeisterin der neuen Landgemeinde gewählt wurde. Nach dessen Berufung dreht sich das Personalkarussell auch an der Basis. Nachfolger von Gebhardt im Ortschaftsrat soll Dietrich Lödel werden.

Danach berät das Gremium zum Haushalt 2020 der Landgemeinde Schwarzatal und gibt vor dem nichtöffentlichen Teil dem Bürgermeister, den Ortschaftsratsmitgliedern und Bürgern Gelegenheit zu Anfragen oder Mitteilungen.