Neuer Bürgermeister von Uhlstädt-Kirchhasel: Start mit Sakko und Hemd

Das waren seine Erfahrungen im ersten Arbeitstag

1.Herr Dietzel, Sie sind seit Donnerstag offiziell neuer Bürgermeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Wie war der erste Arbeitstag?

Mit einem Wort: entspannt. Ich bin kurz nach 7 Uhr ins Amt gegangen, habe mein Büro bezogen und mir ein paar Sachen erklären lassen. 8 Uhr war ich bei einer Bauberatung am Kindergarten Zeutsch dabei, es folgten Büroarbeit und ein Antrittsbesuch in der Grundschule Uhlstädt, wo mir die Probleme mit dem Schulbusverkehr erläutert wurden, die ja heute eine Rolle in der OTZ gespielt haben. Danach war nochmal Büroarbeit angesagt.

2.Wie sind Sie von der Verwaltung aufgenommen worden?

Ich bin ja nicht gänzlich neu, sondern bisher als Bauhofvorarbeiter auch schon hier ein- und ausgegangen. Der Unterschied ist nur, dass ich jetzt Sakko und Hemd trage. Die Aufnahme war freundlich und sachorientiert. In der Bauverwaltung hatte ich gleich am ersten Tag mehrmals zu tun, bei der Kämmerin und im Haupt- und Ordnungsamt war ich auch mit Mappen und Fragen unterm Arm. Das wird sich alles einspielen.

3.Wann ist die Vereidigung als Bürgermeister geplant?

Die Vereidigung des Bürgermeisters muss laut Kommunalordnung im Gemeinderat erfolgen, durch das älteste anwesende Ratsmitglied. Es gibt einen Sitzungsplan, der noch aus der Zeit vor Corona stammt. Danach ist die nächste Gemeinderatsitzung am 1. Dezember geplant. Ich will da nicht drängeln, letztlich ist es nur ein formaler Akt.

Gespräch: Thomas Spanier