Neuer Dokumentarfilm über Begegnungen aus dem Filmstudio Meura

Meura. Mit Unterstützung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds der Stadt Würzburg und dem Heimatkreis Trautenau entstand ein Dokumentarfilm über Trautenau und das Riesengebirgsvorland.

Der Berggeist Rübezahl hat das Riesengebirge weltweit bekannt gemacht. Irgendwie scheint diese Sagengestalt aber mit jeder Generation mehr zu verschwinden und in Vergessenheit zu geraten, weil möglicherweise die Älteren wegsterben, die noch vom Rübezahl erzählen konnten. Unweit von der Heimat der Sagenfigur im Riesengebirgsvorland war jetzt einmal mehr der Filmemacher Jörg-Peter Schilling unterwegs.

Seit über zwei Jahrzehnten entstehen im Meuraer Filmstudio Sirius Filme verschiedenster Genre. Und nicht zum ersten Mal stand jetzt die Geschichte und Kultur sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Menschen dies- und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze auf dem Plan. Mit Unterstützung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds der Stadt Würzburg und dem Heimatkreis Trautenau entstand ein neuer Dokumentarfilm über Trautenau und das Riesengebirgsvorland.

Film thematisiert Beziehungen von Deutschen und Tschechen

Der Film erzählt die Geschichte und die Entwicklung der Beziehungen von Deutschen und Tschechen in der Region Trautenau, heute Trutnov. Nach einem Exkurs in die Geschichte behandelt er das soziale und kulturelle Zusammenleben der Menschen, die in der Region lebten und heute dort leben. Hier gab es viele Spezialisten, die im Gegensatz zur deutschstämmigen Bevölkerung in den anderen Landesteilen in ihrer Heimat bleiben durften. So hat in Schatzlar (Žacléř) noch heute jeder 10. Einwohner deutsche Wurzeln. Deshalb blieb hier auch der alte Dialekt erhalten. Inzwischen wächst aber auch auf tschechischer Seite das Interesse an der Geschichte der Region, und es gibt eine rege Zusammenarbeit von deutschen und tschechischen Vereinen.

„Ich habe für diesen Film Trutnov und sein Umland bereist, mit Menschen gesprochen, die über ihr Leben, aber auch über interessante Projekte berichteten. Der Film stellt Schicksale, Lebenswege und gemeinsame Projekte von Tschechen und Deutschen vor. Zugleich werden interessante Persönlichkeiten präsentiert, die sich mit Leidenschaft für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Region einsetzen“, sagt Jörg-Peter Schilling.

Der tschechische Projektpartner war der in Trutnov ansässige Verein für deutsch- tschechische Verständigung, der dort ein Begegnungszentrum betreibt. Im September in Trautenau in tschechischer Sprache uraufgeführt, hatte der Film nun auch in Deutschland seine Premiere. Da Würzburg seit vielen Jahren Partnerstadt von Trutnov ist, bot es sich an, die deutsche Fassung zuerst dort vorzustellen. Auch der Riesengebirgler Heimatkreis hat in Würzburg seinen Sitz. Nach der Premiere gab es lobende Worte von den zahlreichen Besuchern und viele interessante Gespräche. Unter den Anwesenden waren auch einige deutschstämmige einst aus ihrer Heimat vertriebene Trautenauer. Für das nächste Jahr sind in München und auch in Thüringen weitere Aufführungen geplant. So zum Beispiel im Erfurt und Meiningen und im Altvaterturm bei Lehesten.

Näheres zum Inhalt findet man unter www.filmstudio-sirius.de. Ein Trailer ist auch auf der Plattform YouTube unter dem Suchwort „Trautenau und das Riesengebirsgvorland“ verfügbar.