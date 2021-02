Neuer Drei-Seiten-Kipper für den Rudolstädter Bauhof

Erst ein Radlader, dann ein Mini-Bagger und schließlich noch ein Drei-Seiten-Kipper, der das neue Fahrzeugtrio des städtischen Bauhofs komplettiert. In dieser Woche konnte der Wagen in Form eines VW Crafter von Thomas Pawelleck vom Rudolstädter Autohaus Rinnetal an den Bauhof übergeben werden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Wie bei den anderen Fahrzeugen sei auch hier eine beschränkte Ausschreibung im

vergangenen Jahr vorausgegangen. Die Anschaffungskosten für den Transporter betragen demnach zirka 38.000 Euro und stammen aus dem städtischen Haushalt.

Die umfassende Erneuerung der Fahrzeugflotte resultiere vorwiegend aus Gründen der

Ersatzbeschaffung, weil alte Fahrzeuge unwirtschaftlich geworden sind. Aber auch die nicht unbedeutende Erweiterung des Stadtgebiets um die ehemalige Stadt Remda-Teichel spiele eine Rolle.

"Der VW Crafter erfüllt die neueste Abgasnorm Euro 6d und soll vorwiegend beim

Straßenbau zum Einsatz kommen", erklärte Rudolstadts Rathaussprecher Michael Wirkner. red