Neuer Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Rudolstadt

Saalfeld. Das Fahrzeug geht demnächst in Betrieb. Zum Einsatz kommt es im Katastrophenschutz.

Einen neuen Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Rudolstadt haben die Mitarbeiter des Amtes für Bevölkerungsschutz im Landratsamt jetzt beim Aufbauhersteller nahe Lüneburg abgeholt. Der Wagen wird künftig als Führungsfahrzeug des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges im Landkreis bei der Stützpunktfeuerwehr Rudolstadt eingesetzt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 192.000 Euro trägt der Landkreis 137.000 Euro, das Land beteiligt sich mit 55.000 Euro.

„Das ist nach Oberweißbach und Schmiedefeld das dritte Fahrzeug dieser Art für den Katastrophenschutz im Landkreis“, freute sich Landrat Marko Wolfram (SPD) laut einer Mitteilung der Kreisbehörde. Der Wagen wird als Führungsstelle an der Einsatzstelle, bei der Einsatzdokumentation für die Einsatzleitung und bei der Abwicklung des Sprechfunk- und Datenverkehrs an der Einsatzstelle und zur Leitstelle zum Einsatz kommen.

Er ist mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet und verfügt über zwei komplette Computerarbeitsplätze. Die Funk- und Telefontechnik an Bord wird über Touchscreens bedient. Eine eigene Stromversorgung und intelligentes Energiemanagement erlauben ein autarkes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum. Zusätzlich ist das Fahrzeug mit Mess- und Prüfsystemen für kleinere Gefahrgutlagen ausgestattet.

Nach Abschluss der notwendigen Schulungen der Feuerwehrleute geht das Fahrzeug noch in diesem Jahr in Betrieb. Es ersetzt das Vorgängermodell aus dem Jahr 2003. Die baugleichen Fahrzeuge aus Oberweißbach und Schmiedefeld haben sich in diesem Jahr als Führungsstellen für den Hilfseinsatz von Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz bewährt.

