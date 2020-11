Neuer Feuerwehranbau in Kirchhasel so gut wie bezugsfertig

Noch steht der Bauzaun, sind ein paar Restarbeiten an der Zufahrt und im Inneren auszuführen - im Prinzip aber ist der neue Anbau für die Freiwillige Feuerwehr Kirchhasel so gut wie bezugsfertig. Damit neigt sich eine der größten Investitionen der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in diesem Jahr dem Ende entgegen. Rund 400.000 Euro wird der Bau am Ende gekostet haben, 75.000 Euro davon sind Fördermittel vom Land.

Die inzwischen abgeschlossene Farbgebung passt sich mit Rot- und Gelbtönen dem restlichen Gebäude an. In dem Dorfgemeinschaftshaus, das einst der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) als Zentrale und Speisesaal diente, beherbergt bisher schon den in einem Gebäudeteil in Richtung Oberhasel liegenden Kindergarten „Waldgeister“, der von der Johanniter Unfallhilfe betrieben wird, einen Saal für Veranstaltungen, der in Coronazeiten beispielsweise dem Gemeinderat zum Tagen mit Abstand dient, und im Erdgeschoss Räume für den Bauhof der Gemeinde, der gegenwärtig mit jeder Menge Laub kämpft.

Anbau bietet Platz für das langersehnte Fahrzeug

Im Erdgeschoss, in ehemaligen Büros der LPG, werden auch die Feuerwehrleute ihre künftigen Umkleide- und Sanitärräume beziehen, aus dem früheren Versammlungs- wird ein Schulungsraum für die Einsatzabteilung. Prunkstück aber ist der Anbau mit Fahrzeughalle, in dem zunächst das Kleinlöschfahrzeug „Thüringen“ der Kirchhaseler Wehr stehen soll. Der Neubau ist Voraussetzung dafür, dass die Wehr in absehbarer Zeit endlich ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) bekommt, wie es seit Jahr und Tag in der Brandschutzkonzeption der Gemeinde steht. Was nicht jedes Gerätehaus zu bieten hat: Über einem Werkstattraum im Anschluss an die Fahrzeughalle befindet sich eine vom Saal zugängliche Terrasse, die bei Veranstaltungen als Raucherinsel genutzt werden soll. Das Geländer ist bereits angebracht.

Die Idee zu dieser Lösung des seit Jahren drängenden Platzproblems kam übrigens von den Feuerwehrleuten selbst. Ex-Bürgermeister Toni Hübler (CDU) hat sie seit 2018 wohlwollend begleitet und der Gemeinderat die notwendigen Beschlüsse gefasst, damit der neue Anbau noch in diesem Jahr bezogen werden kann. Auch Eigenleistungen der Kameraden haben dazu beigetragen. Eine große Einzugsfeier wird es - wie schon in Engerda - coronabedingt vorerst nicht geben. Vielleicht kann sie im Frühjahr nachgeholt werden.

Für das bisherige Gerätehaus in der Catharinauer Straße hat sich übrigens bereits eine Nachnutzung gefunden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten die Volksvertreter einem Vertrag mit dem Kirchhaseler Verein Hasela zu, der das Objekt künftig als Vereinsgebäude nutzen will. Praktisch: Gleich nebenan befindet sich der Festplatz des Dorfes.