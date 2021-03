Neuer Gedichtband von Rudolstadts Theaterintendant

Intendant Steffen Mensching auf der Großbaustelle des Theaters in Rudolstadt. Am Frauentag erschien ein neuer Lyrikband des 62-Jährigen.

Rudolstadt Am Frauentag erscheint im Wallstein-Verlag Steffen Menschings jüngstes Buch "In der Brandung des Traums"

Ohne Lesung und Buchpremiere, beinahe unbemerkt, erschien am 8. März im Wallstein-Verlag "In der Brandung des Traums", ein neuer Lyrikband von Steffen Mensching. Der Rudolstädter, seit 2008 Intendant am Theater seiner Wahlheimat, stellt darin auf gut 100 Seiten Gedichte vor.

"Nabelschau ist seine Sache wahrlich nicht", heißt es im Begleittext des Verlages. Mensching blicke mit wachen Augen und nachdenklicher Neugier in die Welt, um in seinen Gedichten herauszufinden, was sie im Innersten zusammenhält. Und was sie zu zerstören droht. Immer wieder sei das Meer ein Bezugspunkt, seine Weite, seine ewige Bewegtheit, seine Ufer. "Kleine poetische Beobachtungen notiert Mensching, weit ausgreifende Reflexionen über unser Gewordensein, über die Bedeutung der Schiffskatzen für die christliche Seefahrt, über das Unterwegssein in Amerika, Italien und anderswo. Nichts Abgeklärtes findet sich in seinen Gedichten, dafür Lakonisches, Sprachspielerisches; noch immer wird die Wut der jungen Jahre sichtbar, aber gekeltert durch Erfahrungen und poetische Genauigkeit".

Der Gedichtband ist über den Buchhandel bzw. direkt über den Wallstein-Verlag zu beziehen. "Wenn es die Pandemiesituation zulässt, wird die Stadt Rudolstadt - voraussichtlich im Mai - eine Lesung mit Buchpremiere im Schillergarten durchführen", verspricht Rudolstadts Kulturchefin Petra Rottschalk Dort werde der 62-jährige Autor die Bücher signieren. red