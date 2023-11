Am Donnerstag wurde die Rudolstädter Straße einschließlich des Kreisverkehrs am Fingerstein vorzeitig freigegeben. Nicht alle sind mit dem Ergebnis glücklich.

Neuer Kreisel, alte Probleme: Das war die Woche in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Vom Verkehr auf Straße und Schiene, einem Krankenhaus auf gutem Weg und reichlich Blaulicht

Es gibt ein paar Themen in der Berichterstattung, um die kommt man zu keiner Zeit herum, weil sie jeden betreffen und viele interessieren. Die Fortbewegung der Menschen ist eines davon. Ob es ums Auto geht, Zug oder Bus, Dauerstau, die Pläne für eine Ortsumgehung oder viele Unfälle auf einem kurzen Stück Radweg - man möchte es wissen.

In dieser Woche gab es im Landkreis darüber einiges zu berichten.

Auf Saalfelds Jahrzehntbaustelle rollt der Verkehr

Fünf Wochen vorfristig wurde am Donnerstag der Verkehr auf der Rudolstädter Straße freigegeben und das Ende der Ampel zumindest am Fingerstein gefeiert. Vier Kreisverkehre hat die Stadt bei ihrem gewaltigen Straßenbauprojekt seit 2020 zwischen Marktkauf und Meininger Hof bauen lassen. Nicht alles ist geglückt, wie Bürger meinen. Wir haben die Kritikpunkte in der Zeitung aufgelistet.

Jetzt ist auf der B 281, die nun wieder ihren alten Verlauf nimmt, Luft holen angesagt; wenigstens ein bisschen. Der dritte Bauabschnitt soll erst 2025 beginnen und umfasst dann den Ausbau der Kreuzung am Meininger Hof, den Bau des Siechenbachdurchlasses, die Neuordnung und Erneuerung der Versorgungsleitungen sowie der Straße im Promenadenweg bis zur Kreuzung Schillerstraße. Hierzu trifft der ZWA in den Straßen Schloßberg, Hannostraße und Alte Freiheit im nächsten Jahr bereits Vorbereitungen mit der Herstellung einer Vorflut.

Neuer Bahnfahrplan sorgt für Verschlechterungen

Während die Freunde des motorisierten Individualverkehrs nun also mindestens in Saalfeld wieder freie Fahrt haben, droht Pendlern auf der Saalbahn ab 10. Dezember Ungemach. Mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn bringen zwar fünf Zugpaare des InterCity den Fernverkehr ins Saaletal zurück, dafür wurden aber mehrere Nahverkehrszüge abbestellt bzw. gekürzt. Die Folge ist, dass der bisher komfortable Halb-Stunden-Takt im Nahverkehr zwischen Saalfeld und Jena hinfällig ist.

Wir haben die Auswirkungen auf die fahrgäste analysiert und öffentlich gemacht. Thematisiert wird die Saalbahn nun bei einem öffentlichen Ortsgespräch mit der Infrastruktur-Ministerin am Montag ab 17 Uhr im Meininger Hof Saalfeld.

Meilenstein in der Geschichte der Thüringen-Kliniken

"Das Bettenhaus ist ein Meilenstein in der Geschichte der Thüringen-Kliniken. Wir brauchen es dringend", sagt Geschäftsführer Thomas Krönert. Wir haben in dieser Woche den Stand der Planungen und einen möglichen Zeitplan für den Neubau vorgestellt, der kaum unter 100 Millionen Euro zu haben sein wird. Außerdem ging es um Ärztegehälter, die Medizinische Fachschule, einen Expertenblick auf "Messis" und eine mutige Rudolstädterin, die schon viermal den Krebs besiegt hat.

Gesundheit ist auch so ein Thema...

Von Massenschlägerei bis Wohnhausbrand

Viel Blaulicht gab es diese Woche natürlich auch wieder, angefangen von dem tragischen Unfall, bei dem am Wochenende ein 20-jähriger bei Kamsdorf verstarb, eine mysteriöse Massenschlägerei auf dem Saalemaxx-Parkplatz in Rudolstadt und mehrere Unfälle auf der B 90 bei Lichstedt bis zu einem Brand in Probstzella, bei dem Zeugen den mutmaßlichen Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.