Neuer Kreisverkehr in Saalfeld öffnet nicht vor Weihnachten

Saalfeld. Tiefbauamtschef: Die Frosttage verzögerten die Bauarbeiten. Ab 20. Februar startet der neue Bauabschnitt bis zur Fingerstein-Kreuzung.

Der neue Kreisverkehr an der Rudolstädter Straße, Höhe Mercedes-Autohaus, öffnet entgegen ursprünglichen Planungen nicht mehr vor Weihnachten. Darüber informierte Saalfelds Tiefbauamtschef Uwe Neumann am Rande der Eröffnung eines neuen Abschnitts des Saale-Radweges diese Redaktion. Wann der dritte der insgesamt vier neuen Kreisel im Zuge des Umbaus der Rudolstädter Straße für die Öffentlichkeit freigegeben werde, sei derzeit noch unklar. Bisher war von einer Kreisel-Öffnung am 23. Dezember ausgegangen worden.

Bau des Fingerstein-Kreisels beginnt mit Baumfällungen

Grund für die Verzögerung sei der zurückliegende Frost, so Neumann. Dadurch habe ein angrenzender Gehweg nicht fertiggebaut werden können. Dieser müsste laut neuer Arbeitsstättenverordnung nun mit etwa 1000 Meter Bauzaun umgeben werden, was ein nicht zu leistender Aufwand wäre. Bereits am 20. Februar 2023, so der Tiefbauamtschef, wäre der Kreisel für den allgemeinen Fahrzeugverkehr ohnehin wieder gesperrt worden, da dann der nächste Bauabschnitt an der Rudolstädter Straße beginnt. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Rudolstädter Straße bis zur Fingersteinkreuzung und deren Umbau zu einem Kreisel. Zunächst würden dort Bäume gefällt, so Neumann.

Die Entscheidung, ob jetzt fertiggestellte neue Kreisverkehr vor der Schließung am 20. Februar noch kurz für die Allgemeinheit geöffnet wird, werde im Januar getroffen. Neumann zufolge brauchten die Bauarbeiter im Januar noch eine frostfreie Woche, um alle dafür notwendigen Arbeiten zu schaffen.