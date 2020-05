Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Name für Grundschule Gorndorf?

Die Staatliche Grundschule Gorndorf soll einen eigenen Namen bekommen. Das hatte die bisher neutral bezeichnete Bildungseinrichtung in städtischer Trägerschaft selbst angestoßen und in den vergangenen Wochen mit den Schülern viele Ideen gesammelt. Am Ende wurde „Roter Berg“ nach der nahe gelegenen Formation als Favorit festgelegt. Am Mittwoch war die Benennung Thema im Stadtrat. Abgeordneter Joachim Heinecke (FDP) empfand diesen und weitere Vorschläge als wenig glücklich, „so könnten auch Kindergärten heißen“, befand er. Analog zur Marco-Polo-Schule gab es Vorschläge wie Alexander von Humboldt oder auch den Saalfelder Naturforscher Emil Weiske, dessen naturkundliche Sammlung im Heimatmuseum ausgestellt ist. Verena Siegmund (AfD) schlug Mathematiker Adam Ries vor und würde – wiederum analog zur Polo-Schule – ein zum Namensgeber passendes Schulkonzept begrüßen.

