Neuer Pastor der Freikirche in Rudolstadt

Samuel Knelsen, der neue Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Rudolstadt, ist jetzt in sein Amt eingeführt worden. Coronabedingt war der Festgottesdienst im Evangelischen Allianzhaus Bad Blankenburg.

Nicht nur die Mitglieder der Freikirche Rudolstadt sind sehr erfreut über den jungen Pastor, der nach einer langjährigen Vakanz nun in der Gemeinde angestellt ist, auch Vertreter des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und der verschiedenen Kirchen in Rudolstadt und Umgebung sowie Bürgermeister Jörg Reichl teilten ihre Freude in ihren Grußworten. So betonte Reichl in seiner Grußbotschaft, dass Kirche und Politik immer wieder Hand in Hand arbeiten müssen und er das Engagement aller Kirchgemeinden, egal welcher Konfession, zu schätzen weiß.

Pastor Antonio Israel aus Glauchau ordinierte Samuel Knelsen und predigte über das Thema „Geistliche Bauwagensitzung“. Das Bild nutzte er, um Mut zu machen, im Alltag immer wieder eine Art Teambesprechung mit Gott zu haben – sozusagen im Gebet seine Arbeit zu reflektieren und das Zukünftige zu planen.