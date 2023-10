Einen Radstreifen gibt es seit kurzem in der Breitscheidstraße in Richtung Kreisverkehr am Oberen Tor. Stück für Stück wird das Radverkehrskonzept der Stadt Saalfeld umgesetzt.

Neuer Radweg in der Breitscheidstraße in Saalfeld

Saalfeld Kreisstadt setzt ihr beschlossenes Radverkehrskonzept schrittweise um

Einen neuen Radweg gibt es seit ein paar Tagen in der Breitscheidstraße in Saalfeld in Richtung Kreisverkehr am Oberen Tor. Mit der Kennzeichnung von Radspuren und der Beseitigung von Gefahrenstellen für Zweiradfahrer setzt die Kreisstadt ihr beschlossenes Radverkehrskonzept Schritt für Schritt um.