Neuer Sanitärbereich für Rudolstädter Kindergarten

Rudolstadt. „Pfiffikus“ in Rudolstadt: Erster Bauabschnitt nach umfangreicher Sanierung wurde übergeben.

Händewaschen steht besonders in der aktuellen Zeit hoch im Kurs. Die Kinder des Kindergartens „Pfiffikus“ in der Rudolstädter Burgstraße können auf einen ganz neuen Sanitärbereich zugreifen. In der Betreuungseinrichtung in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Saalfeld-Rudolstadt (DRK) gab es in den letzten Wochen Modernisierungsarbeiten, die umfangreicher ausgefallen sind als zunächst geplant. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt hervor.

Es stellte sich heraus, dass große Teile der Abwasserleitungen des in den 50er Jahren errichteten Gebäudes eingefallen waren und stellenweise komplett ausgetauscht werden mussten. Betroffen war nicht nur der Sanitärtrakt, sondern auch ein Gruppenraum, dessen Boden aufgestemmt werden musste, und die Zuleitung an die Kanalisation im Außenbereich. Die Baukosten für die Tiefbauarbeiten und die Modernisierung des Sanitärtrakts belaufen sich auf 156.000 Euro, die zu 90 Prozent aus Fördermitteln des Bund-Länder-Programms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ stammen. Den Rest übernimmt die Stadt als Gebäudeeigentümerin.

Voraussichtlich ab September wird noch der zweite Sanitärtrakt des Kindergartens modernisiert. Hierfür sind nochmals 80.500 Euro für die Baukosten eingeplant. Auch hier können 90 Prozent der Kosten durch Fördermittel gedeckt werden.