Neuer Supermarkt in Gräfenthal eröffnet

Im neuen Supermarkt: Mitarbeiterin Doreen Stauch, Inhaber Dirk Gleichmann und Marktleiterin Heike Hanke (v.l.) in der Gemüseabteilung. Am 4. März wurde eröffnet.

Seit Donnerstag acht Uhr hat die Stadt ihre größte Einkaufsmöglichkeit zurück: Gestern eröffnete Dirk Gleichmann aus Neuhaus seinen "Nah & Gut"-Markt in der Probstzellaer Straße. Zuvor befand sich in dem Objekt ein Tegut, der zum Jahresende seine Pforten schloss, wir berichteten.

Gleichmann ließ den Markt umfassend sanieren. So wurde die bisherige bauliche Trennung zum benachbarten Getränkehandel aufgehoben, die Einrichtung aus Kassen, Regalen, Kühltruhen und Pfandautomat komplett erneuert sowie die Verkaufsstände für Bäcker und Fleischer umgestaltet. Als Mieter kehren die Bäckerei Peter Reichel aus Piesau sowie die Naturfleisch GmbH Rennsteig aus Oberweißbach zurück.

Anregungen zum Sortiment sind willkommen

Bis kurz vor Torschluss werkelten Dirk Gleichmann und sein Team im Markt. "Am Mittwoch sind wir um 23 Uhr raus", sagt er. Während die Inneneinrichtung schon komplett fertiggestellt ist, stehen die meisten Außenarbeiten noch an. "Der Markt bekommt vor allem einen neuen Anstrich", kündigt der Unternehmer an. Derzeit wird der Laderampe erneuert, im zweiten Quartal soll eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommen, um noch ökologischer arbeiten zu können. "Nah & Gut" ist ein Vertriebsformat der Edeka-Gruppe, die meist in kleineren Orten betrieben werden.

Gleichmann spricht von identischem Angebot und gleichen Preisen mit der großen Schwester sowie der Edeka-Marke Diska. Hinsichtlich der Sortimentsgestaltung genieße er "große Freiheiten", sagt der 43-Jährige. "Die Kunden dürfen uns ruhig Anregungen geben", sagt er. "Wir versuchen unser Bestes!".

Das taten am gut besuchten Eröffnungstag auch einige Besucher. So wurde zum Beispiel die Mineralwassermarke "Höllensprudel" aus Oberfranken gewünscht. "Die Resonanz war durchweg positiv", freut er sich. Allerdings brauche es immer eine gewisse Anlaufzeit. "Die sehr wichtige Mundpropaganda ist wegen der eingeschränkten Kontakte momentan etwas eingeschränkter, als sonst", sagt Gleichmann. Gerade ältere Menschen seien zurzeit spürbar vorsichtiger.

Mietvertrag zunächst für fünf Jahre

Im umgestalteten Getränkebereich führt Gleichmann sein Angebot aus regionalen und überregionalen Bieren, Wassern und Brausen fort. Insgesamt seien "weit über eine halbe Million Euro" in die Sanierung geflossen, Bäcker und Fleischer haben ihre Anteile selbst getragen. Letzterer verfügt nun über eine kleine Sitzecke für den warmen Mittagstisch - wenn es die Coronarichtlinien wieder erlauben.

Insgesamt beschäftigt Gleichmann fünf Angestellte in dem neuen Markt, im April kommen zwei weitere hinzu. Der Mietvertrag läuft zunächst gilt zunächst fünf Jahre, mit der zweimaligen Option auf Verlängerung.