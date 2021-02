Neues Bike für radelnde Ärztin aus Rudolstadt

Oberärztin Kathrin Krähmer (Zweite von links) und ihr neues Mountainbike am Arbeitsplatz der Rudolstädterin in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Mit ihr freuen sich (von rechts) Klinik-Geschäftsführer Thomas Krönert, Andrea Topf, Vertriebscenterleiterin der AOK PLUS, und der kaufmännische Leiter des Krankenhauses, Christian Fischer.

15 Kilometer sind es von Kathrin Krämers Wohnort in Rudolstadt-Cumbach bis zu ihrem Arbeitsort an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Jeden Morgen, wann immer es das Wetter zulässt, legt die Oberärztin der Intensivstation diese Strecke mit ihrem Fahrrad zurück. "Nach dem Dienst auch gerne mal über Pößneck und Freienorla. Da bekommt man den Kopf frei", sagt die promovierte Medizinerin. Zusammen mit Touren im Urlaub und in der Freizeit, die sie gemeinsam mit ihrem Mann unternimmt, kommen pro Jahr mehr als 20.000 Fahrradkilometer zusammen. Künftig könnte sich diese Zahl noch erhöhen, denn am Mittwoch bekam Kathrin Krämer ein nagelneues Rad - ein E-Bike der Marke Fischer im Wert von gut 2000 Euro.