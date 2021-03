Bereit, geentert zu werden von kleinen Piraten: das neue Schiff am Saalestrand in Rudolstadt.

Neues Schiff am Saalestrand in Rudolstadt

Rudolstadt. Bauhof Rudolstadt erneuert Abenteuerspielplatz

Mit einer frischen Brise Wind im Gesicht in See stechen und zu neuen Abenteuern aufbrechen oder in der Kombüse unter Deck einen Sandkuchen backen: Der Fantasie kleiner Entdecker und Entdeckerinnen wird auf dem komplett sanierten Spielplatz „Saalestrand“ freier Lauf gelassen.

Der Spielplatz „Saalestrand“ in der gleichnamigen Rudolstädter Kleingartensiedlung ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung in den letzten Wochen komplett saniert worden und lädt nun wieder zum Spielen ein.

Nach zwanzig Jahren war das Spielgerät nicht mehr sicher

Im Rahmen der jährlichen Hauptuntersuchung 2020 der kommunalen Spielplätze wurde festgestellt, dass das Spielgerät auf dem Spielplatz nach zirka zwanzig Jahren nicht mehr verkehrssicher war. Teile der Holzkonstruktion waren so verschlissen, dass die Konstruktion nur komplett ausgetauscht werden konnte.

Der Rudolstädter Bauhof entsorgte das alte Spielgerät und konnte in den vergangenen Wochen ein neues Spielschiff, eine neue Wippe, den Fallschutz-Sand sowie zwei neue Bänke installieren. Die Investitionskosten der Gesamtanlage mit Spielgeräten, Fallschutz-Sand und Bauarbeiten belaufen sich auf zirka 20.000 Euro.

Das neue Schiff am Saalestrand kann nun ablegen und wartet darauf von kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern gekapert zu werden.