Bis auf ein kleines Stück Asphalt direkt auf der Brücke ist die neue Anbindung der Kreisstraße nach Niederkrossen an die B 88 fertiggestellt. Eine große Brücke führt am Ortsausgang von Zeutsch in Richtung Orlamünde über die Strecke der Saalebahn. Danach schwenkt die Straße in Richtung bestehender Saalebrücke ein.