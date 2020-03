Neues Wohnbauland in Saalfeld in Aussicht

Es soll „ein Notventil“ für den Mangel an Einfamilienhaus-Bauflächen in Saalfeld sein, wie das ehemalige Stadtrats-Mitglied Ralf Thomas sagt. Am Mittwoch stimmte der Stadtrat mit Mehrheit bei sechs Enthaltungen für die Aufstellung des neuen Bebauungsplanes Nr. 54 zur Errichtung eines neuen Wohngebietes „Weinberge“ im Ortsteil Köditz.

Die Köditzer Ackerflächen sind schon lange in Webers Familienbesitz

Hinter der „privaten Investoren-Gruppe“, wie Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU) im Stadtrat informierte, stecken drei Einzelpersonen: der Vorsitzende des Saalfelder Bau- und Wirtschaftsausschusses und Inhaber einer Köditzer Dachdecker-Firma Stefan Jakubowski (CDU), der Versicherungsmakler und ehemalige Stadtrat Boris Culina (Die Jungen) und der Versicherungsmakler Rolf Weber. Alle drei wohnen in Köditz, die Flächen für das Wohngebiet Weinberge gehören Rolf Weber. Die derzeitigen Ackerflächen waren schon im Besitz seiner Eltern, wie er am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin erklärte.

Fast in jeder Woche fragten Versicherungskunden nach Bauland in Saalfeld. So sei die Idee geboren, selbst ein Wohngebiet zu entwickeln. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Saalfeld habe die Fläche an der Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße und der Bohlenstraße bereits als Entwicklungsfläche Wohnen gekennzeichnet. Auch für die mit dem B-Plan 54 „Wohngebiet Weinberge“ nötige Änderung des Flächennutzungsplanes fand sich im Stadtrat eine Mehrheit bei sechs Enthaltungen.

Firmen aus der Region haben „oberste Priorität“

Webers Fläche beträgt brutto 23.000 Quadratmeter. Die Investoren gehen davon aus, dass im Zuge der Erschließung des Areals etwa 24 Baugrundstücke mit je einer Größe von 800 Quadratmetern entstehen. Weber erklärte, dass beim Verlegen der Medien und dem Bau einer Erschließungsstraße sowie eines Spielplatzes regionale Firmen zum Zuge kommen. Weber: „Das hat oberste Priorität.“

Errichtet werden sollen flache Einfamilienhäuser, die maximal eineinhalb-geschossig sind. „Damit sich die Bauherren nicht gegenseitig die Sonne wegnehmen.“ In Frühzeiten war auf dem Süd-West-Areal Wein angebaut worden, daher der Name „Weinberge“. Boris Culina rechnet bei günstigstem B-Plan-Verlauf damit, in einem Jahr mit der Erschließung beginnen und im Sommer 2021 mit der Grundstücksvermarktung starten zu können.

„Stefan Jakubowski hat bei baulichen Sachen eine bessere Anbindung“

Weber erklärte weiter, er selbst habe das Gebiet nicht allein entwickeln wollen: „Wir sind keine Baumenschen.“ Weber: „Stefan Jakubowski hat bei baulichen Sachen eine bessere Anbindung.“ Ziel sei ein „schönes, homogenes Wohngebiet“. Als amtlich bestellter Vermesser und Planer ist Ralf Thomas angefragt worden, wie dieser am Freitag erklärte.

Ralf Thomas informierte, zunächst sei ein Vorhaben- und Erschließungsplan angedacht worden. Bei einem solchen hätten alle B-Plan-Flächen in der Hand der Investoren liegen müssen. Da Webers Fläche jedoch „wie ein Zahn in die Landschaft ragt“, sei nun die Entscheidung zugunsten eines normalen B-Planes gefallen, dessen Geltungsbereich über Webers Flächen hinaus geht. Ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und den Investoren werde dafür sorgen, dass diese die Kosten für den B-Plan tragen. Dass versicherte die Baudezernentin auch gegenüber dem Stadtrat.

Thomas stellt sich für das Areal „Weinberge“ eine städtebaulich hochwertige Planung vor. So soll die Erschließungsstraße die Form eines U haben und mindestens neun Meter breit sein - sechs Meter für die Fahrbahn, zwei Meter für den Gehweg und einen Meter für den Pflanzstreifen. Das Areal erhalte einen Spielplatz für den Ort Köditz. Ideal sei Köditz zwar nicht für eine Wohnerweiterung aufgrund der schlechten Anbindung an die Saalfelder Innenstadt. Aber, so überlegt Thomas, vielleicht gibt das Projekt zumindest einen Anstoß für den Wiederaufbau der Brücke über die Eisenbahn, die 1945 weggebombt wurde.

„Es gibt in der Innenstadt keine Flächen, die man bebauen kann“

Zwar sieht auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) die Notwendigkeit, zunächst Baulücken in der Innenstadt zu schließen, bevor neue Wohnhäuser auf der grünen Wiese entstehen. Jedoch gestalte sich dies aufgrund komplizierter Eigentumsverhältnisse schwierig. „Es gibt in der Innenstadt keine Flächen, die man bebauen kann“, sagte der Bürgermeister. Gleichzeitig gebe es eine „extrem hohe Nachfrage“ nach Bauland. Saalfeld habe da gegenüber Rudolstadt „einen Nachholebedarf“ und einen „echten Wettbewerbsnachteil“. Gerade Saalfelder Firmen brauchten für ihr neues Fachpersonal attraktive Wohnangebote.