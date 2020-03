Neues Wohnen in Rudolstadt: Wenn nur noch der Eisvogel hilft

Jörg Reichl ist - vorsichtig ausgedrückt - genervt. Das ist Rudolstadts Bürgermeister in letzter Zeit zwar häufiger, aber wenn es um das Thema Bauland für junge Familien geht, darum, wie findige Anwohner neue Nachbarn verhindern wollen, schnellt der Puls noch schneller als sonst in die Höhe. Am Donnerstagabend im Stadtrat war es mal wieder soweit.

Bauausschuss soll sich vor Ort ein Bild der Lage machen

Thomas Lange (CDU/FDP/FWG) stellte gleich zu Beginn der Sitzung den Antrag, den Bebauungsplan „Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße“ von der Tagesordnung zu nehmen. Er habe, so der Arzt, einen Brief im Auftrag von neun Familien bekommen, die dort wohnen und ihre Bedenken gegen eine Bebauung in der Nachbarschaft darlegen. Wegen des Naturschutzes, den Hochwasserschutzes und überhaupt. Womöglich werde dort der Lebensraum des Eisvogels zerstört. Man sei in der Kürze der Zeit nicht in der Lage gewesen, sich ein Bild der Lage zu machen, so Lange, der erstmal einen Vor-Ort-Termin mit dem Bau- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrates anregte.

Er sei überrascht, sagte Reichl. Schließlich seien die besorgten Bürger in dieser Angelegenheit schon zweimal im Stadtrat gewesen. Das angesprochene Biotop sei von der Bebauung überhaupt nicht betroffen, die Bedenkenunbegründet. Letztlich aber zog der Bürgermeister die Beschlussvorlage zurück und kündigte eine Ausschusssitzung in Cumbach an, nichtöffentlich, zur Meinungsbildung der Volksvertreter. Er wünsche sich, dass die Dinge gut abgewogen werden und sich der Verzug in Grenzen hält“, so der 56-Jährige. Er müsse es den Bürgern beibringen, die Hände ringend nach Bauplätzen für ihr Eigenheim suchen.

Nachfrage übersteigt das Angebot bei Bauland

Tatsächlich ist der Druck auf die Kommunalpolitiker, neue Wohngebiete auszuweisen, in den vergangenen Jahren gestiegen; nicht nur in Rudolstadt. Auch in Saalfeld und Bad Blankenburg, in Uhlstädt-Kirchhasel oder Unterwellenborn beschäftigten sich die Parlamente regelmäßig mit dem Thema. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, neue Bauplätze sind oft schneller weg, als sie am Markt sind. Auch wenn nicht in jedem Fall sofort die Bagger anrücken: Die eigene Scholle gilt als Investition in die Zukunft.

In Rudolstadt tut sich diesbezüglich im Moment einiges, vor allem im früheren Kasernengebiet. Auf dem Eckgrundstück Keilhauer Straße/Gustav-Lilienthal-Straße, wo außer einem Bauschild jahrelang nichts stand, haben jetzt die Erschließungsarbeiten begonnen. Ein paar hundert Meter stadteinwärts wird auf einem hangigen Gelände zwischen Keilhauer Straße, Goethestraße und Am Rosengraben gerade Baufreiheit für ein neues Wohngebiet geschaffen, das die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen erschließen soll. Garagen und Gestrüpp verschwinden, den nötigen Erschließungsvertrag winkten die Stadträte in der selben Sitzung glatt durch. Sobald das frühere Schlör-Fruchtsaft-Gelände in Schaala komplett vermarktet ist, geht es Am Rosengraben los. Es wird nicht das letzte neue Wohngebiet im Städtedreieck sein.

Bezüglich der gut organisierten Südseiten-Anwohner der Catharinauer Straße ließ Reichl wissen: Er könne es ja menschlich verstehen, dass man keine Lust auf neue Nachbarn hat. Dies könne aber doch nicht der Maßstab für die Stadtentwicklung sein. Selbige nämlich käme dann irgendwann zum Erliegen.