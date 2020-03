Sars-CoV-2-Infektion - In einer medizinischen Einrichtung wird bei Verdachtsfällen eine Abstrichprobe durchgeführt

Saalfeld/Rudolstadt. Bisher ist alles ruhig. Der Krisenstab tagt am Sonntag Nachmittag, um das Vorgehen zur Notfallbetreuung an Kindergärten und Schulen abzustimmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues zur Coronakrise: Bisher keine weiteren positiven Tests im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Bis auf die fünf Fälle in Kamsdorf, die am Donnerstagabend bekannt wurden, gibt es im Landkreis bisher keine weiteren positiven Testergebnisse zum Coronavirus. Darüber informierte das Landratsamt am Sonnabend Vormittag auf der Facebookseite des Landkreises.

Landrat Marko Wolfram (SPD) zeigte sich dankbar für den Einsatz der Kolleginnen im Gesundheitsamt und an der Corona-Hotline, die auch am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 13 Uhr besetzt ist. Das Info-Telefon ist unter 03671.823 823 erreichbar.

Testvorgehen bei Verdachtsfällen wird weiter optimiert

„Unser Krisenstab tagt morgen Nachmittag wieder und stimmt das Vorgehen zur Notfallbetreuung an Kindergärten und Schulen ab“, erklärte der Kreischef. Die Träger erarbeiteten aktuell dazu Vorschläge. In Abstimmung mit den Schulen und dem Bildungsministerium werden Möglichkeiten für den Unterricht daheim geschaffen. „Die viele Zeit sollen die Kinder ja nicht nur mit Computerspielen und am Fernseher verbringen“, betonte der Probstzellaer.

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Klinik werden kommende Woche ein weiter optimiertes Testvorgehen für die Verdachtsfälle vorstellen. „Ich bin dankbar, dass hier so viele Menschen Hand in Hand für Menschen professionell arbeiten!“, sagte Wolfram.