Neuseeländische Gelassenheit am Saalfelder Markt

Das „Mocaba“ am Markt ist ein bisschen anders und will es auch sein. „Ich habe das Konzept in Neuseeland entdeckt und es hat mir sofort gefallen“, erklärt Inhaber Uwe Jokschies. „Einfach entspannt und gemütlich.“ Aus Neuseeland stammt auch seine Partnerin Amanda Hurley, dort lebten sie einige Jahre und dort wurde er zum Barista, einem Kaffeekenner, ausgebildet.