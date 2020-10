Neusitzer Regelschüler räumen bei Englischwettbewerb ab

Darüber informierte jetzt der Pressewart der Schule, Klaus Förster.

Dieser Contest hat an der Regelschule schon eine lange Tradition und umfasst einen 45-minütigen Multiple-Choice-Test zur englischen Grammatik, zum Wortschatz und zur Landeskunde. Ausgeschrieben ist er für die 5. bis 9. Klassen und wird normalerweise in der Schule auf Papier oder online durchgeführt. Da im Austragungsmonat Mai aber wegen der Corona-Krise ein veränderter Unterricht stattfand, wurde er in diesem Jahr komplett zu Hause und online durchgeführt.

36 Neusitzer nutzen diese Möglichkeit und reihten sich damit in die Tausenden von Schülern aus neun europäischen Ländern ein. Nun wurden Anfang des neuen Schuljahres die Ergebnisse bekannt gegeben. Die kleine Regelschule zwischen Hirsch- und Hexengrund stellte zwei Landes Sieger! Lenny Wolf aus der Klasse 6a war von 429 Thüringern der damaligen Klassenstufe 5 der Beste. Das Gleiche gelang David Kirste aus der Klasse 8b, der sich in der Klassenstufe 7 gegen 273 Teilnehmer durchsetzte.

Auch die anderen 34 Schüler erzielten beachtenswerte Ergebnisse. Die Siegerehrung mit Preisen für alle Teilnehmer fand dann auch vor einigen Tagen in zwei Gruppen statt, eine Maßnahme, an die im Juli nicht zu denken gewesen wäre. „Natürlich wollen alle, nicht nur die Landessieger, in diesem Schuljahr wieder mitmachen und sind schon heiß auf den Termin des Wettbewerbs 2021“, so Klaus Förster. Sie haben durch ihren Erfolg auch andere angesteckt, und somit wird Englischlehrerin Kathrin Grollmitz auch gern im kommenden Jahr die Organisation der „Big Challenge“ übernehmen.