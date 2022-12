Neustart für den Schulchor der Regelschule Lichtetal

Lichte Ein gutes Dutzend Mädchen und Jungen proben derzeit eifrig für die Aufführung von "Frau Holle" im Februar

Die meisten Chorleiter wissen ein Lied darüber zu singen, wie schwer es ist, nach fast drei Jahren Pandemie die Chöre bei der Stange zu halten. Besonders hart trifft es da die Schulchöre. Im März 2020, eine Woche vor Aufführung der Kinderoper „Der lustige Fridolin“, kam die Zwangspause für den Schulchor der Regelschule „Lichtetal“ in Lichte. "Einstudierte Lieder und Texte, erstellte Kulissen, viele Proben- ein Jahr Arbeit an diesem Stück, alles umsonst", so Chorleiterin Annett Sterzik. In den über 20 Jahren Chorgeschichte sei zuvor nie auch nur eine Aufführung ausgefallen.

Die Schüler und Schülerinnen verließen nach ihrem Abschluss die Schule, sodass letztlich nur noch zwei Akteure aus dem damaligen Chor übrig geblieben sind. Nun gilt es aus den Sängern der 5. und 6. Klassen wieder eine Chorgemeinschaft entstehen zu lassen. Dazu wurde auch die Tradition wiederbelebt, einmal im Jahr zu Probentagen in das Schullandheim Schirnrod zu reisen.

In der vergangenen Woche studierten die 13 Chorsänger und -sängerinnen hier die Kinderoper „Frau Holle“ intensiv ein. Dieses Stück wird im Februar 2023 zur Aufführung gebracht werden. "Aber auch das Vergnügen kam nicht zu kurz. Nach konzentrierter Probenarbeit sorgte ein Schwimmbadausflug nach Sonneberg dafür, dass sich die Kinder richtig auspowern konnten", so die Musiklehrerin.

Eher besinnlich sei es am darauffolgenden Abend geworden. In der Kirche zu Sachsenbrunn wurde der Chor herzlich von Pfarrer Johannes Dieter begrüßt, der einst auch in Uhlstädt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadtgewirkt hat. Gemeinsam mit der Kirchgemeinde und musikalisch an der Orgel begleitet von KMD Torsten Sterzik wurden Weihnachtslieder gesungen. Dies war ein gelungener Abschluss der erfolgreichen Probentage und ein verheißungsvoller Neubeginn für den Chor der Regelschule Lichtetal.