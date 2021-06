Neustart für Flixbus-Linie Saalfeld-Berlin

Saalfeld. Ab 1. Juli fährt KomBus wieder fünfmal wöchentlich in die Bundeshauptstadt. In einigen Orten kann man zusteigen.

Am 1. Juli nimmt der Fernbusanbieter FlixBus Saalfeld, Rudolstadt, Uhlstädt, Orlamünde und Kahla wieder in sein Streckennetz auf. Donnerstags, freitags, samstags, sonntags und montags startet der grüne Bus um 6 Uhr ab Saalfeld seine Fahrt über Jena nach Berlin.

Die Linie 354, die das regionale Nahverkehrsunternehmen KomBus als Partner von Flixbus bedient, benötigt aus dem Saaletal und in die Hauptstadt gute vier Stunden. Tickets sind ab 13,99 Euro auf www.flixbus.de, in den Servicecentern der KomBus in Rudolstadt, Saalfeld, Pößneck und Schleiz, in zahlreichen Reiseagenturen oder über die kostenlose Smartphone-App von Flixbus buchbar. Die Rückfahrt von Berlin startet um 11.30 Uhr ab dem Zentralen Omnibusbahnhof in der Masurenallee.

„Wir haben uns erneut für eine Zusammenarbeit mit Flixbus entschieden, um unseren Einwohnern, Wochenendpendlern, Menschen auf dem Weg zu Freunden und Verwandten, Geschäftsreisenden oder Touristen wieder eine alternative Reisemöglichkeit anzubieten. Ebenso können erholungsbedürftige Großstädter aus Berlin mit den Flixbus einfach, bequem und günstig in unsere schöne Region gelangen.“ erklärt Dirk Bergner, Geschäftsführer der KomBus GmbH. Auch eine Fahrradmitnahme ist bei rechtzeitiger Anmeldung möglich.

Detaillierte Informationen sind unter www.flixbus.de und am KomBus-Servicetelefon 03671/ 52 51 999 abrufbar.