Nicht am Blumentopf des Unterwellenborner Dorflebens sparen

War 2020 ein Jahr zum Vergessen? Oder gab es auch positive Momente?

Ich habe 2020 nutzen können, um bei mir ein paar gesundheitliche Reparaturen durchführen zu lassen. Ansonsten war es ein relativ ruhiges Jahr, man hatte nicht wie sonst die Sorge, irgendetwas zu verpassen. Und natürlich haben wir auch einiges geschafft, so etwa das neue Sportzentrum in Unterwellenborn für stolze 4,8 Millionen Euro.

Im vorigen Frühjahr musste die Gemeinde wegen der Steuerausfälle vor allem des Stahlwerks eine Haushaltssperre verhängen. Hat sich an der Lage seither etwas gebessert?

Wir haben die Zuweisungen vom Land bekommen und sind dankbar dafür, auch wenn sie nur einen Bruchteil der Verluste abdecken. Und wir haben reagiert, indem wir die nicht gerade populären Beschlüsse zur Erhöhung der Kindergarten-Gebühren, bei den Freibad-Preisen und zu höheren Steuerhebesätzen gefasst haben – wobei die immer noch die günstigsten im Landkreis sind.

Sind inzwischen die Gewerbesteuern wieder ins Laufen gekommen?

Kaum. Der Aufschub der Vorauszahlungen wurde ja vom Bund noch verlängert und das nutzen die meisten Unternehmen. Damit bleibt unsere Situation auch für 2021 nicht einfach.

Wann wird der Etat für 2021 vorliegen?

Wir haben die erste Haushaltsdiskussion geführt und werden hoffentlich im Februar beschließen können. Wir müssen natürlich erneut an die Rücklagen heran, aber es bleibt immer noch ein Rest. Erstmals werden wir in diesem Jahr einen Kassenkredit als Option aufnehmen, um auf Engpässe schnell reagieren zu können.

Auf welche ursprünglich geplanten Investitionen wird die Gemeinde 2021 verzichten oder sie verschieben?

Wir setzen nur das fort, was schon begonnen wurde, so etwa das Hochwasser-Rückhaltebecken am Wilhelmsstollen und die Straßensanierungen in Könitz und Goßwitz. Ausgesetzt haben wir für dieses Jahr alles, was eigentlich im Zuge der Dorferneuerung vorgesehen war, also zum Beispiel den Trimm-dich-Pfad am Freibad oder das Backhaus in Oberwellenborn. Was wir angehen werden, sind einige Planungsleistungen dafür und ebenso für Projekte in Saalthal-Alter, damit dann im nächsten Jahr endlich gebaut werden kann.

Wird es bei den freiwilligen Leistungen Einschränkungen geben?

Das liegt am Ende beim Gemeinderat. Es gibt Dinge, um die ich immer kämpfen werde, so zum Beispiel die Geburtenprämie von 250 Euro pro Baby. Für mich sind freiwillige Leistungen so etwas wie der Blumenstock am Fenster – es geht auch ohne, aber schön ist es nicht.

Für 2021 stünden wieder einige Fest-Termine an, so die 950-Jahr-Feier von Langenschade oder 20 Jahre Röblitzer Rundling. Raten Sie den Organisatoren, die Planungen voranzutreiben oder lieber abzuwarten?

Ich rate allen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aktiv zu bleiben. Wir als Gemeinde haben zwei Veranstaltungen im Visier, nämlich „Wir sind Dorf“ am 14. August und den Drunter & Drüber-Tag in Könitz im September.

Was ist Ihr größter Wunsch für 2021?

Den Haushalt im ersten Anlauf durchzubringen und überhaupt zu zeigen, dass wir auch mit schwierigen Situationen fertig werden, indem wir zusammenstehen.

Gespräch: Jens Voigt