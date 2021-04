Nicht nur Müllers Lust

Heike Enzian macht sich Gedanken beim Wandern.

Keine Frage: Rudolstadt und die Umgebung bieten jede Menge reizvolle Ziele für längere oder kürzere Wanderungen. Zum Glück, sind doch die Bewegung zu Fuß (oder wahlweise mit dem Rad) an der frischen Luft in Zeiten wie diesen eine der wenigen möglichen Ablenkungen. Unterwegs wird man mit lohnenden Ausblicken, interessanten Informationen oder Launen der Natur überrascht. Einkehrmöglichkeiten, ja die gäbe es theoretisch auch. Nur eben leider gerade jetzt nicht.

Dass Wanderer aus nah und fern auch gern das Abenteuer suchen, liegt in der Natur der Sache. So lange damit keinem anderen und auch nicht der Umwelt geschadet wird, ist daran nichts auszusetzen. Leider ist das nicht immer der Fall. Erst vor zwei Wochen zum Beispiel war die Löwenbank im Hain so zugemüllt, dass man sich ernsthaft fragt: Wer macht so etwas?

Schade übrigens, dass mit dem Weg an der Riviera einer der schönsten Wanderwege nahe Rudolstadt derzeit gerade gesperrt ist. Dabei bieten sich zwischen Saale und Sandsteinfelsen jede Menge schöne Eindrücke. Nicht umsonst trägt der Abschnitt den Namen

Riviera: Ein bisschen an Italien denken, ist hier ausdrücklich erlaubt. Und tut gut, gerade jetzt.