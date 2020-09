Niederkrossen, das gallische Fußballdorf

Training der ersten Mannschaft des SV 90 Niederkrossen am Donnerstagabend. Übungsleiter Sebastian Streipert (Dritter von rechts) gibt Anweisungen für die Erwärmung. Mit zwei Männerteams ist der Verein in der 1. und 2. Kreisklasse aktiv.

Als Verein im Umbruch zeigt sich in diesen Tagen der SV 90 Niederkrossen – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Bernd Lämmerzahl, der den Verein in den vergangenen 18 Jahren führte und prägte, hat sein Amt als Vorsitzender niedergelegt.

Die über Jahrzehnte gepflegte Konkurrenz zum Uhlstädter SV wurde quasi begraben und mündete in eine Spielgemeinschaft der C-Juniorenteams aus Niederkrossen und Uhlstädt. Seit ein paar Wochen erlaubt die Situation in Sachen Corona überhaupt wieder einen geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb. Wie lange, weiß kein Mensch.

Auch nicht Roberto Windorf, der die Geschicke des 94 Mitglieder zählenden Vereins bis zur Neuwahl eines Vorstandes in seine Hände genommen hat. Dem 40-Jährigen stehen dabei mit Sebastian Streipert als Sportlichem Leiter, Torsten Schmidt als Kassenwart und Trainer der zweiten Herrenmannschaft, Markus Lämmerzahl als Verantwortlichem für Öffentlichkeitsarbeit, Tom Höfer als Schriftführer und Ronny Schenck als Elternvertreter erfahrene Sportfreunde zur Seite.

Etwa die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche

Mannschaftsfoto der aktuellen D-Junioren des SV 90 Niederkrossen. Im vorigen Spieljahr, noch bei den E-Junioren, war man inoffizieller Vize-Meister im Fußballkreis. Trainiert wird das Team von Martin Brehme. Foto: Sebastian Streipert

Die deutlich größte Abteilung sind die Fußballer. Hier trainieren und spielen aktuell 81 Leute, etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.

Es gibt ein D-Juniorenteam, die besagten C-Junioren als Spielgemeinschaft mit dem USV, eine erste und eine zweite Männermannschaft, die in der 1. und 2. Kreisklasse kicken.

Wie kommt es, dass in dem gerade mal gut 200 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, direkt an der Grenze zu Saale-Holzland- und Saale-Orla-Kreis so viele Menschen dem runden Leder nachjagen? „Wir sind im Fußball so etwas wie das gallische Dorf.

Ein Ort, wo man hinkommt, um sich einfach wohl zu fühlen. Wo es um Kameradschaft und Zusammenhalt geht“, sagt Alexander Zimmer, der mit 30 Jahren zu den erfahrenen Fußballern gehört.

Tatsächlich gibt es zwischen Rudolstadt und Kahla kaum einen Ort, an dem – auch für Nachwuchskicker – so gut organisiert und zuverlässig Fußball gespielt werden kann. Deshalb kommen die Sechs- bis Zehnjährigen, die am Donnerstagnachmittag zum Schnuppertraining nach Niederkrossen gekommen sind, auch aus Orlamünde und Großeutersdorf, aus Zeutsch und den Dörfern im Hexengrund.

Mittelfristig ist es das Ziel des Vereins, Mannschaften in möglichst allen Nachwuchsklassen zu haben, erklärt Sebastian Streipert, der auch die 1. Männermannschaft trainiert und quasi sein halbes Leben auf dem Sportplatz in Niederkrossen verbracht hat. „Aber die Infrastruktur muss mitwachsen“, mahnt Alexander Zimmer.

Als einer der ersten Verein im Gemeindegebiet hat sich der SV 90 Niederkrossen vor ein paar Jahren dazu verpflichtet, für die Betriebskosten der Sportstätte weitgehend selbst aufzukommen. Seitdem mäht man den Rasen, bereitet den einzigen Platz für die Wettkämpfe vor, wäscht die Trikots, kümmert sich um die Fahrten zu den Auswärtsspielen, die Schiedsrichter und das Sportlerheim, wie Roberto Windorf berichtet.

Dreitägiges Sportfest ist sonst der Höhepunkt des Jahres

In Nicht-Corona-Jahren gibt es einmal im Jahr ein großes Sportfest mit Freizeitturnier am Freitag, Begegnungen der Herrenteams und Kinderfest am Sonnabend sowie einem Nachwuchsturnier am Sonntag.

Es wird eine interne Vereinskirmes gefeiert, ein Hallen-Vereins-Turnier in Neusitz gespielt und eine Weihnachtsfeier darf natürlich nicht fehlen. Auch an legendäre Trainingslager in Tschechien erinnert sich die Vereinsspitze noch.

Der größte sportliche Erfolg der Niederkrossener war der Sieg im Kreispokal 1993. 3:2 hieß es seinerzeit im Finale gegen die zweite Mannschaft des TSV Bad Blankenburg. Am Sonnabend ab 15 Uhr gibt es in Niederkrossen eine Neuauflage dieser Begegnung, diesmal als drittes Punktspiel der Saison in der 1. Kreisklasse, in der die Gastgeber bisher je einmal gewonnen und verloren haben.

Die ausführlichen Spielberichte kann man neuerdings auf der Facebookseite des Vereins nachlesen, die immerhin schon fast 250 Sportfreunde abonniert haben. „Das Niveau in der 1. Kreisklasse ist sehr ordentlich. Da können inzwischen alle Fußball spielen“, sagt Trainer Streipert.

Die Geschichte des Vereinssportes in Niederkrossen ist schon über 100 Jahre alt. 1919 gründete sich in dem am niedrigsten gelegenen Ort des heutigen Landkreises Saalfeld-Rudolstadt die Deutsche Turner Vereinigung, die sich zehn Jahre später in zwei Turnerschaften aufspaltete.

Wechselvolle Vereinsgeschichte in den vergangenen hundert Jahren

Trainiert wurde auf dem noch heute bestehenden Gemeindesaal. Weitere sportliche Aktivitäten, insbesondere Leichtathletik, fanden auch im Hüttener Grund statt. In den Fünfzigerjahren begann man mit der Schaffung eines geeigneten Fußballplatzes in der Hefe.

Im Gespräch vor der Trophäenwand im Versammlungsraum des Sportlerheims in Niederkrossen; von rechts: Roberto Windorf, Peter Fökel, Sebastian Streipert und Alexander Zimmer. Foto: Thomas Spanier

Die ersten Spiele datieren im Jahre 1954, der damalige Verein FC Hefe spielte im unteren Kreisgebiet aktiv Fußball. Später wurde daraus Traktor Niederkrossen.

Zur Sektion Fußball kamen im Laufe der Jahre weitere Sektionen wie Schach, Segelflug und Schießen dazu. Nachzulesen alles auf der Homepage des heutigen SV 90 Niederkrossen. Auch Kegler gehörten zwischenzeitlich zum Verein.

Das jüngste Kapitel in der Geschichte des Sportvereins wurde vor vier Jahren aufgeschlagen, als man geflüchteten Afghanen, die ihrem Lieblingssport Cricket nachgehen wollten, eine sportliche Heimat gab.

Seitdem schmücken sich die Niederkrossener damit, die erste Cricketmannschaft im Freistaat zu haben und erhielten für ihr Projekt „Cricket in Thüringen“ beim Wettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken den mit 2500 Euro dotierten „Großen Stern des Sports“ in Silber. Ein Foto zeigt Bernd Lämmerzahl bei einer Ehrung in Berlin, lachend im Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Abteilung Cricket mit derzeit zwölf Mitgliedern gibt es noch immer. Die jungen Männer trainieren in Rudolstadt und Kirchhasel. Die Spieler reisen inzwischen auch aus Erfurt und Weimar an. Nach einem Jahr Pause vertreten sie die rot-weißen Vereinsfarben nun wieder in der Cricket-Regionalliga. Bernd Lämmerzahl kümmert sich um alles Organisatorische.

Die Integration, für die der Verein geehrt wurde, funktioniert auch im Fußball. In den neu zusammengestellten Männerteams spielen je ein Afghane und Iraker. Sie sollen helfen, das Saisonziel zu erreichen: unter die ersten drei Teams der Kreisklasse kommen.

„Das Potenzial ist da, um oben anzugreifen“, sagt Sebastian Streipert, der die Erste zweimal die Woche zum Training bittet. Im Wettbewerb „Mein Verein des Monats“ greifen die Niederkrossener schon jetzt an.