Das Könitzer Schloss, einst als Holzburg erbaut und 1125 erstmals urkundlich erwähnt, wurde um 562 zu einem Schloss im Renaissancestil umgebaut. Nach Kriegsende 1945 wurde es verschiedenen Nutzungen zugeführt, bis es 1951 bei einem Brand völlig zerstört wurde. 1954 bis 1955 wieder aufgebaut, diente es als Feierabendheim, nach der Wende als Psychiatrisches Pflegeheim und war seit 2006 in Privatbesitz des Salzburger Zahnarztes Robert Rudolf Mels-Colloredo-Günhartinger.

Könitz/Dillich. Thailändische Glaubensgemeinschaft hat Schloss Könitz erworben und will buddhistisches Zentrum errichten

Es sind 22 fremde Schriftzeichen, eine halb über der Brüstung hängende bunte Flagge und keinesfalls deutsch oder auch nur europäisch klingende Namen auf einem Papierschild am Eingangstor, die am Könitzer Schloss seit ein paar Tagen den Einheimischen Rätsel aufgeben. Immerhin, das Papier am Tor gibt einen Hinweis: „Thailändisches-Buddhist. Centrum“.