Noch 15 Minuten bis Buffalo

- Die Stimme kennt nahezu jeder. Mit den Rainbirds hatte sie 1988 den Superhit „Blueprint“. Nun singt Katharina Franck in Reinhard Repkes „Club der toten Dichter“, der am Freitagabend den Rudolstädter Club No. 8 fast bis auf den letzten Stuhl füllte. Repke stellte Katharina Franck als „für mich ganz klar die beste Sängerin Deutschlands“ vor und das muss nicht zu hoch gegriffen sein, denn die so Gelobte hat eine markante glockenklare Stimme mit Wiedererkennungseffekt. „Sie taucht in jeden Song ein wie in tiefes Wasser“ wurde einmal über sie geschrieben - und dass es so ist, war sich das Rudolstädter Publikum am Ende wohl einig: Sie ließen Franck, Repke, die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer und den Bassisten Markus Runzheimer mehrfach nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Dabei stand die Sache anfangs unter hohem Kunstverdacht, vertont hat das Quartett Gedichte Theodor Fontanes. Das hätte leicht sehr nachdenklich werden können, doch die Musiker sind Koryphäen an ihren Instrumenten und stehen dem gesanglichen Können Francks um nichts nach. Die Vertonung der Fontane-Ballade „John Maynard“ geriet phasenweise ins hitverdächtig Rockige und dockte bei den Zuhörern spielend an die Erinnerungsfetzen aus dem Literatur-Unterricht an: „Die Schwalbe“ fliegt über den Eriesee / Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee“. Bei „Noch 15 Minuten bis Bufallo...“ sangen die ersten Gäste mit und spätestens da war klar: Das geht gut an diesem Abend, Bildung und Unterhaltung zugleich.