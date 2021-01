Nohra/Rudolstadt: Bäuerliche Trecker-Blockade gegen Billigpreise

Rund 30 hiesige Landwirte an Blockade vor Aldi-Zentrallager in Nohra beteiligt

Von Jens Voigt

Nohra/Rudolstadt. Rund 30 Landwirte aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit neun Traktoren, einem Lkw sowie weiteren Fahrzeugen haben an der Blockade des Zentrallagers von Aldi-Nord in Nohra bei Weimar von Sonntagabend bis Montagmittag teilgenommen.

„Erst dachten die Betriebsleitung wohl, sie können uns einfach ignorieren, aber nach ein paar Stunden kamen sie dann doch zu Gesprächen raus“, freut sich Alexander Eger am Dienstag noch immer. Der Chef des in Rudolstadt ansässigen Maschinenrings Saaletal-Holzland hatte die Beteiligung der hiesigen Bauern an dem vom Bündnis „Land schafft Verbindung“ organisierten Protest koordiniert. Aus sieben Agrarbetrieben zwischen Königsee und Breitenheerda waren Traktoren und Autos samt mobiler Küche zunächst nach Hohenfelden gerollt, um von dort gegen 19.15 Uhr am Sonntagabend gemeinsam mit weiteren Thüringer Berufskollegen gen Nohra zu fahren. Nach Angaben Egers hatten sich vor den Toren des Aldi-Zentrallagers insgesamt um die 120 Landwirte mit etwa 80 bis 90 Traktoren versammelt, um ihre Forderungen in einer Petition an den gesamten deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu übergeben. Nachdem das tatsächlich gelungen sei, seien die Landwirte aus Saalfeld-Rudolstadt gegen 6 Uhr am Montagmorgen wieder gen Heimat gefahren, während andere noch bis zum Mittag geblieben seien, berichtet Eger.

Rinderbestände sinken wegen Milchpreisverfall

Wegen akuter Personalnot hatte zwar von der Agrargenossenschaft Kamsdorf niemand an der Aktion in Nohra teilgenommen, Vorstandschef Dirk Reichelt kann die Proteste indes mehr als nachvollziehen: „Lebensmittel produzieren, ohne auch nur die Erzeugerkosten bezahlt zu bekommen, das geht einfach nicht mehr. Und wenn wir alle nicht mehr können, dann kriegt auch der Handel ein Riesenproblem.“ Bei Abnahmepreisen von zuletzt um die 80 Cent je Kilogramm Schweinefleisch oder 33 Cent je Liter Milch drohe die massenhafte Insolvenz von Betrieben, erst recht angesichts der seit Jahresbeginn auch von den Bauern erhobenen Kohlendioxid-Abgabe und des gestiegenen Mindestlohns. „Unter diesen Umständen muss es nicht wundern, wenn der Milchkuhbestand in Thüringen im vergangenen Jahr erneut um 17.000 Tiere gesunken ist und selbst große Betriebe die Milchproduktion aufgeben“, erklärt Reichelt. Zwar seien erste Ankündigungen wie jene von Lidl, künftig einen Euro mehr pro Kilo Schweinefleisch zu zahlen, ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch fehle es noch an Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit solcher Vereinbarungen, meinte Reichelt.

In Nohra und in Gera hatten Landwirte am Sonntag die Einfahrten von zwei Lagern der Discounter Aldi und Lidl blockiert und erst nach Gesprächen mit Vertretern der Logistikzentren die Belagerung aufgelöst. Ein Sprecher der Initiative "Land schafft Verbindung" schilderte dem MDR, dass viele landwirtschaftliche Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation nochmals verschärft.

Thüringens Agrarminister bestärkt Landwirte

Ein Sprecher von Aldi-Nord entgegnete laut dem Sender, dass bereits seit Monaten Gespräche mit den Landwirten stattfänden. Die Bauern fordern aber nicht nur langfristige, sondern auch kurzfristige Lösungen. „Land schafft Verbindung“ kontert hingegen, dass es bislang auf den offenen Brief an den Verband der Lebensmittelhändler nur Lippenbekenntnisse gegeben habe. Die Landwirte fordern darin kostendeckende Preise, mehr Wertschätzung für die einheimische Landwirtschaft und weniger bürokratische Hürden für die Betriebe.

Verständnis für die Bauern zeigte Thüringens Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Gegenüber dem Portal Top-Agrar sagte Hoff, Landwirte müssen von ihrer Hände Arbeit leben können. Statt der Verhandlungs-Asymmetrie zu Lasten der Produzenten müsse deren Einfluss auf die Preisgestaltung ihrer Produkte gestärkt werden.

Er mache sich keine Illusionen über einen Mentalitätswechsel in der Geschäftspolitik des Lebensmitteleinzelhandels. „Ich erwarte aber, dass gute Arbeit und gute Produkte gut bezahlt werden.“ Wer von den Agrarbetrieben mehr Einsatz für eine bessere Umweltbilanz und das Tierwohl erwarte, gleichzeitig aber ihnen die dafür notwendigen Betriebsmittel durch Niedrigpreise entziehe, handele verantwortungslos. Hier sei auch der Bund gefragt, unterstrich Hoff.