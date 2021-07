Nordische Sommernächte treffen Instrumentalstücke in Rudolstadt

Rudolstadt. Dänische Band um Helene Blum und Harald Haugaard in Rudolstadt

Die Sängerin Helene Blum und der Geiger Harald Haugaard sind das Vorzeigepaar des dänischen Folks und die besten Botschafter dänischer Musik und Kultur mit Tournee rund um den Globus (darunter auch in Musentempel wie Gewandhaus oder Elbphilharmonie). Jetzt ist die Band am Mittwoch, 14. Juli, im Rahmen des Rudolstädter Sommers in den Thüringer Bauernhäusern zu erleben. Eigene Werke stehen neben fantasievollen Interpretationen alter Lieder und Melodien aus Dänemarks reicher Tradition: verträumte Lieder über verführerische Liebe, Angst oder nordische Sommernächte treffen auf virtuose und innovative Instrumentalstücke. Ein Strom dänischer Folkmusik und Poesie auf höchstem künstlerischem Niveau.

Mittwoch, 14. Juli, 20 Uhr. Bauernhäuser Rudolstadt