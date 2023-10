Nur eine Frage der Zeit: Lkw senst Bahnschranke in Uhlstädt um

Hochbetrieb herrscht wegen der Vollsperrung der B 88 derzeit am Bahnübergang in der Uhlstädter Sandstraße.

Uhlstädt Allen Bemühungen der Behörden zum Trotz wird die innerörtliche Umleitung der B 88 weiter stark frequentiert

Das war nur eine Frage der Zeit: Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr senste ein Lkw, der dort nicht hingehört hätte, am Bahnübergang in der Uhlstädter Sandstraße die Schranke um. Es kam in der Folge zu erheblichen Behinderungen im Schienen- und im Straßenverkehr.

Nach Angaben der Saalfelder Polizei war die Schrankenanlage bereits im Schließvorgang, als der Sattelauflieger die Bahngleise querte. Dadurch kollidierte der hintere Bereich des Aufliegers mit der sich schließenden Schranke. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Schranke und dem Lkw.

Fahrer erhält eine Anzeige wegen Unfallflucht

"Der 56-jährige Fahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort. Durch Zeugenaussagen konnte der Lkw samt Fahrer wenig später gefunden und bezüglich seines Fehlverhaltens belehrt werden", so ein Polizeisprecher. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Die Bahnschranke musste durch einen Techniker repariert werden. Während dieser Zeit sicherten Polizeikräfte die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Was im Polizeibericht nicht erwähnt wird: Die Sandstraße in Uhlstädt, die der Lkw passierte, ist nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen zugelassen. Weil derzeit aber die B 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt wegen Bauarbeiten vollgesperrt ist, wälzt sich ein Großteil des sonstigen Bundesstraßenverkehrs durch Weißen, Oberkrossen und Uhlstädt. Bereits zu Wochenbeginn war der Verkehr an der selben Stelle zum Stillstand gekommen, als sich ein Schulbus und ein 40-Tonner in der schmalen Straße verkeilten.

Offizielle Umleitung wird hundertfach ignoriert

Die offizielle Umleitung führt von Kirchhasel aus durch den Hirschgrund nach Engerda und weiter über den Hexengrund nach Zeutsch. Weil die Umleitung hundertfach ignoriert wurde, hatten die Behörden erst am Donnerstag die Ausschilderung verändert, die Polizeistreifen erhöht und eine Bushaltestelle in der Sandstraße verlegt.

Zumindest kurzfristig blieb der Erfolg offenbar aus. Am Freitagfrüh rollte der Verkehr mit langsamer Geschwindigkeit und stockend weiter durch die innerörtliche Umleitungsstrecke, wo die Polizei in Oberkrossen eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut hatte. Auch die Strecke über Hütten und den Krebsgrund ist aktuell deutlich stärker befahren als üblich.