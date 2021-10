Oberes Schwarzatal eine Woche ohne Verkehrsadern

Ob toller Spielplatz, das ortsbildprägende Hotel Waldfrieden, der schöne Park, gepflegte Anwesen mit kreativen Eigentümern, schwungvoll einladende Aussichtsbänke, Gedenktafeln (und einmal auch Verfall), ein kleiner Bahnhof mit Wanderstart oder dörfliches Idyll - Schwarzmühle punktet am allermeisten mit seiner atemberaubend schönen Lage an der Mündung des Breitenbachs in die Schwarza.