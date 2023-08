Oberhainer Dorf-Quartett dehnt die Sommerfrische auf eine Woche aus

Oberhain Viel Blasmusik, ein Filmabend und das Gipfeltreffen auf 66 Meter Höhe in Barigau runden ab Sonntag das Programm ab

Der Tag der Sommerfrische ist inzwischen zum fest verankerten Höhepunkt geworden, der nicht nur ein kulturelles Schaufenster der Region darstellt, sondern auch touristisch von der Zuversicht der Einwohner für ein lebenswertes Schwarzatal kündet. Längst hat sich der eigentliche Termin eines Sonntags in der zweiten August-Hälfte mancherorts schleichend auf das Wochenende ausgedehnt, da setzen die Oberhainer noch einen drauf. Obwohl sie seit der Kommunalfusion mit Königsee seit 2019 verwaltungstechnisch ein Tal weiter nach Norden gezogen sind, fühlen sie sich mit dem Anlass weiter fest verbunden - und dehnen die Sommerfrische gleich auf eine ganze Woche aus.

Blasmusik auf Mankenbachs Waldsportplatz

Ortsteilbürgermeister Ingo Kürsten hat von den Vorbereitungen viel zu berichten: Einiges zu organisieren haben zurzeit die Vereine im Königseer Ortsteil Oberhain. So sitzen die Mannen um Wolfgang Friederich und Klaus Risch seit einigen Wochen zusammen, um das bekannte Blasmusikfest auf dem Waldsportplatz wieder aufleben zu lassen, welches einige Jahre nicht stattgefunden hatte. Wenn am Sonntag, dem 13. August, die Töne der Cursdorfer Blasmusikanten erklingen, werden die Besucher feststellen, dass sich einige Unterhainer unter die Organisatoren gemischt haben. Wie überall schrumpfen die aktiven Gruppen und so hat sich die Truppe von der Mankenbacher Dienstagsbank mit dem Feuerwehrverein Unterhain zusammengetan, um einen attraktiven Nachmittag zu gestalten.

Sommerkinoabend mit „Thüringen, deine Sprache“

Gleich weiter wird es am Dienstag, dem 15. August gehen, wenn zum Sommerkinoabend geladen wird, auch hier unterstützt die Zukunftswerkstatt Schwarzatal. Ebenfalls auf dem Waldsportplatz wird der Film „Thüringen, deine Sprache“ gezeigt, in welchem Gerald Backhaus die vielen und sich doch teilweise deutlich unterscheidenden Dialekte Thüringens beleuchtet. Mit viel Humor untersetzt stellt man fest, dass wir Thüringer von Trusetal über das Eichsfeld bis nach Altenburg einen doch erheblich abweichenden Wortschatz gebrauchen. Mit Erbsensuppe und frisch gezapftem Bier wird der Abend ab 19 Uhr sicher sehr kurzweilig.

Lange-Berg-Musikanten gastieren auf dem Nachbarberg

Wer einmal in Übung ist, soll weitermachen. Unter dem Motto hat Ortsteilbürgermeister Ingo Kürsten die Vereine wieder um sich versammelt, um auf dem Barigauer Turm den Tag der Sommerfrische am Sonntag, dem 20. August, zu organisieren. So wird es nach einem lockeren Frühschoppen einen bunten Nachmittag mit den Lange-Berg-Musikanten geben, wo auch für die Kinder so einiges geboten sein wird. Kinderschminken und Hüpfburg sowie Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr werden hier angeboten. Neben kulinarischen Highlights wie thailändischen Frühlingsrollen wird auch der Barigauer Turm geöffnet sein, sodass man sich vom Baufortschritt überzeugen und den Turm endlich wieder besteigen kann.