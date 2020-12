Oberhainer Ortsteilbürgermeister macht Mut für 2021

Oberhain. Stellvertretend für die Ortsteilbürgermeister aller zwei Dutzend Teile von Königsee hat sich Ingo Kürsten aus Oberhain in einer Botschaft an die Einwohner gewandt und sie ermutigt, auch unter schwierigen Bedingungen den gemeinschaftlichen Zusammenhalt zu pflegen. In einer auch auf der städtischen Webseite verbreiteten Aufruf heißt es:

"Ein äußerst ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Dieses Jahr 2020 ist für uns alle ganz anders verlaufen, als wir es geplant oder erwartet hatten. Die Pandemie hat unser aller Privatleben seit März beeinflusst, mit stärkeren oder weniger starken Auswirkungen auf jeden einzelnen. Auch in unserem Ortsteil waren einige Bürger betroffen, die Quarantänemaßnahmen umsetzen mussten oder durch eine Corona-Infektion krank waren. Glücklicherweise sind mir bisher keine schwereren Verläufe bekannt und ich hoffe für uns alle, dass das möglichst auch so bleibt. Aber auch die Einschränkungen durch Schul- und Kindergartenschließungen oder Kurzarbeit haben einige an ihre Grenzen gebracht. Dass der Jahresurlaub und die Reise in ferne Länder ebenfalls größtenteils ausgefallen ist, ist da sicher noch am ehesten zu verkraften. Nun hat uns der harte Lockdown fest im Griff und wir werden ein Weihnachtsfest feiern wie es sicher die allerwenigsten in dieser Form bisher erlebt haben.

Wir als Ortsteil hatten uns für 2020 viel vorgenommen. Die 650-Jahrfeier und die Feier zur 30-jährigen Partnerschaft mit unseren Freunden aus der Gemeinde Oberhaid waren fast fertig geplant. Hier gilt für beide Events: Aufgeschoben ist (noch) nicht aufgehoben. Wir sind optimistisch in 2021 einen Großteil davon nachholen zu können, in welcher Form auch immer. Auch unsere Vereine mussten ihre Feste absagen, verschieben oder stark verändern.

Nichtsdestotrotz hat sich auf Vereinsebene einiges getan. Die bunt geschmückten Weihnachtsbäume in den einzelnen Orten sind nur ein Zeichen dafür, dass es weiterhin engagierte Bürger aus unserer Mitte gibt, die sich mit den Einschränkungen arrangieren und trotzdem Möglichkeiten finden das Dorf- und Vereinsleben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen. Dafür möchte ich allen meinen ausdrücklichen Dank aussprechen! Bleiben Sie bitte im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin aktiv. Es wird eine Zeit nach Corona geben und wir alle wollen weiterhin in einem lebens- und liebenswerten Ortsteil das Miteinander erhalten und festigen. Das geht zum Großteil über die Vereine, die ich als sehr wichtigen Bestandteil unserer Gemeinschaft erachte. Gleiches gilt für die Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehr, die auch wieder viele Ausbildungs- und Übungsstunden ihrer Freizeit geopfert haben. Danke auch dafür!

Ich als Ortsteilbürgermeister möchte Ihnen auf diesem Wege, auch im Namen aller Ortsteilratsmitglieder, eine fröhliche Weihnachtszeit wünschen. Lassen Sie sich nicht von den Sorgen durch das Virus das Fest verderben. Genießen Sie die Ruhe einer besinnlichen Weihnachtszeit, denn dieser eigentliche Sinn ist in den letzten Jahren mehr und mehr verdrängt worden. Schauen Sie vor allem optimistisch in die Zukunft!"