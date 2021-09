Oberschöbling: Ein Dorf will gut aussehen

Oberschöbling. Oberschöbling im TV: Vorbereitungen für das dritte Septemberwochenende kommen gut voran

Andreas Brodowski ist nicht nur Senator beim Unweisen Rat Königsee sondern neuerdings auch Vorsitzender der Kirmesgesellschaft Oberschöbling. Für die laufende Saison hat er eine gute und eine schlechte Nachricht. Letztere zuerst: „Die Kirmes in gewohnter Form fällt wie letztes Jahr aus.“ Die Gute: „Große Dinge werfen ihre Schatten voraus", freut sich Brodowski. Vom 17. bis 19. September werde man eine Ersatzveranstaltung organisieren. Besonders stolz ist der Vorsitzende, dass sich auch der MDR angesagt hat und eines Folge der Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende" in Oberschöbling produzieren will.

Dank an die Nachbargemeinden

Ortsteilbürgermeister Lars Fiedler, Ortschaftsrat, Kirmesgesellschaft, Backofenfreunde und Feuerwehr organisieren eine Open-Air- Veranstaltung am Dorfteich unter Corona-Bedingungen. Die Drehteams seien drei Tage vor Ort zu Gesprächen mit Dorfältesten zur Geschichte und Geschichten. Kinder werden einen Bauwagen bemalen. Am Samstagnachmittag gibt es Kaffee und Kuchen von den Backofenfreunden und ab 16 Uhr Livemusik von der Band „Don Stefano". Erfreut sind die Oberschöblinger auch über die Hilfsbereitschaft der Nachbarn bei der Speisen- und Getränkeversorgung. Von Stadt und Nachbargemeinden erhalte man Buden und Biertischgarnituren.

Die Vorbereitung komme gut voran, sagt Andreas Brodowski: „Vertreter aller Vereine trafen sich unter Leitung des Ortsteilsbürgermeisters zweimal zur Koordination. Eine Woche vorher ist noch ein Arbeitseinsatz an den Schauplätzen. Wir wollen ja gut aussehen!"