Wer sein Leben lang arbeitet, sucht auch in seiner Rentenzeit eine Beschäftigung. Das müsse sein, wie man oft erfährt, weil man gewohnt ist, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. So auch bei Günther Franke. Den meisten ist er hierzulande als „Cornel“ bekannt: Von Beruf ist er Rahmenglaser, wie schon sein Großvater Cornelius.

Der rüstige Rentner hilft der Fleischrind GmbH seit 2003 beim Verkauf der Kartoffeln zur Einkellerung. Nachdem die Lastzüge mit den Kartoffeln gekommen sind, werde es in der Zeitung veröffentlicht und daraufhin würde er jedes Jahr im Herbst mit dem Verkauf beginnen, sagte er. Anfangs war das von 11 bis 18 Uhr möglich, aber da er daheim auch etwas tun müsse, wurde dann in der Zeit 10 bis 17 Uhr verkauft. Damit sei der Chef Bernd Möller einverstanden gewesen.

Sonnenuhr statt Armbanduhr

Dazu habe er sich eine Sonnenuhr an der Verkaufshalle gebaut, verriet Günther Franke. „Ich habe eine Uhr. Von der Konfirmation, aber die brauche ich nicht“, spricht er. Mit der Sonnenuhr wisse er immer genau, wann es um 17 Uhr sei. „Ich werde 86“, sagt Franke stolz, der eigentlich in diesem Jahr nicht wieder beim Verkauf der Kartoffeln dabei sein wollte. Bereits im Vorjahr hätte er vorausgeschickt: „Sucht euch bitte einen anderen. Ich mache es nächstes Jahr nicht wieder.“ Daraufhin sei man später an ihn herangetreten und teilte ihm mit, dass man keinen für den Kartoffelverkauf gefunden habe. Aber die Kartoffeln seien schon bestellt, hieß es, die würden schon gebracht. Nach der Bitte hatte er doch wieder zugesagt. Dieses Jahr seien die Kartoffeln auf Paletten gekommen, das wäre leichter für ihn gewesen, wie er zugibt.

Günther Franke sei übrigens gerade 60 Jahre verheiratet gewesen, als seine Frau starb. Jetzt habe er nur noch seine Tochter.

Von 1949 bis zu seinem 70. Lebensjahr hat Franke in seinem Job gearbeitet. Seine Auftraggeber waren sowohl privater Natur als auch einige Firmen. Damals war er für Narva oder auch das Röntgenwerk in Rudolstadt, heute Siemens, tätig. Die ganze LPG habe man bis Haselbach betreut. In seiner Werkstatt ist die Zeit stehen geblieben. Fragt man ihn, ob er vielleicht noch für privat arbeite, wehrt er kategorisch ab. Man merkt, dass wohl mehr dahinter steckt, weil er so abrupt seine Arbeit niedergelegt hatte. Wie er über seine Tätigkeit sagt, musste es aus seiner Sicht immer zu genau zugegangen sein, wenn er seine Aufträge erledigte. Davon war er auch nicht abgekommen. Immer, wenn er etwas in die Hände bekomme, sei er auch ein Perfektionist.

Seinerzeit war Günther Franke übrigens Gründungsmitglied der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaft in der DDR), als es in den 50er Jahren darum ging, die Folgen des Zweiten Weltkriegs zu beseitigen. Kühe und Schweine soll es früher bei den Frankes gegeben haben, berichtet Günther. Bis zur Wende war er in seinem zweiten Arbeitsverhältnis in der Landwirtschaft tätig. Und auch heute schaut er noch bei Fleischrind rein und ist dort gerne gesehen. „Wir als Firma bedanken uns bei Günther Franke für sein Engagement recht herzlich und wünschen ihm und seiner Familie viel Gesundheit“, sagt die Geschäftsführerin der Fleischrind GmbH, Heike Eglinski.