Oberweißbacher Fröbelapotheke hat eine neue Besitzerin

Oberweißbach. Einst Mitarbeiterin, nun Chefin: Susann Walter (36) hat die traditionsreiche Fröbelapotheke in Oberweißbach übernommen.

Seit 1. Februar hat die Fröbelstadt wieder eine Apothekerin. Susann Walter wurde quasi über Nacht die neue Chefin. Bei ihrer Vorgängerin Anja Schmidt, die die Fröbelapotheke in der Rudolstädter Straße 79 seit 2010 betrieb, arbeitete Walter seit 2014. Aus privaten Gründen zog Schmidt weg und vertraute das Geschäft nun ihrer Mitarbeiterin an, weil sie wusste, dass die Apotheke bei Susann Walter in gute Hände käme.