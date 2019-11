ÖPNV-Zweckverband Saale-Orla tritt Verkehrsverbund bei

Mit nur einem Ticket von Lehesten oder Schleiz bis nach Gotha oder Erfurt fahren, dabei beliebig zwischen Bus, Zug und Straßenbahn wechseln – diese Vision rückt nun in greifbare Nähe. Am Donnerstagabend beschloss die Versammlung des ÖPNV-Zweckverbandes Saale-Orla einstimmig den Beitritt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen, der bislang die Städte Gera, Jena, Weimar und Erfurt sowie die Landkreise Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland vereint.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Landesbehörden würde der Beitritt zum Fahrplanwechsel Ende 2020 oder im August 2021 wirksam.„Der Fahrgast möchte nicht mehr unterwegs an Grenzen stoßen und Tickets nachlösen müssen, wenn er einfach nur von A nach B reisen will“, betonte KomBus-Geschäftsführer Jörg Bergner vor den Verbandsräten. Mit dem Beitritt zum VMT könnten dann auch hierorts Fahrkarten per App oder am Computer erworben und mittels Scannern in den Bussen oder Bahnen entwertet werden. Bustickets würden dann auch an Automaten der Bahn erhältlich sein wie umgekehrt Bahnfahrkarten an Kombus-Automaten.

Aus Kilometerpreisen werden Zonen-Tarife

Allerdings sei mit dem Beitritt ein Stück weit die Aufgabe der Freiheit über die Tarifgestaltung verbunden, so Bergner. Statt Kilometer-Preise würden dann Tarifzonen gelten, sodass in Ausnahmefällen Fahrgäste mit Einzeltickets etwas mehr als bislang bezahlen müssten. Bei der Gestaltung der jeweils sechs bis acht Kilometer umfassenden Tarifzonen wirke die KomBus mit, um solche Fälle weitgehend zu minimieren, betonte Bergner. Landrat Marko Wolfram (SPD) erklärte, dass man mit dem Beitritt, über den seit 2017 immer wieder diskutiert worden war, einen großen Schritt zu mehr Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs gehe. Er sei überzeugt davon, dass die VMT-Zugehörigkeit auch wirtschaftlich positive Effekte haben werde.

Zuvor hatten die zehn Verbandsräte – je fünf aus den beiden Landkreisen – den Haushalt des Zweckverbandes für 2020 verabschiedet. Die Debatte darüber hatte Verbandsvorsitzender Bernhard Schmidt (SPD) mit der Bemerkung eingeleitet, es gebe eine gute und eine schlechte Botschaft zu verkünden. Die gute: Mit der letzten Tilgung für den per Kredit finanzierten Bau des KomBus-Betriebshofes in Saalfeld ist der Zweckverband nun schuldenfrei. Indes sind damit auch die Rücklagen fast aufgebraucht, was bei steigenden Kosten und merklich sinkenden Zuschüssen vom Freistaat heißt: Auf die beiden Landkreise kommen deutlich mehr Umlagen zu – nämlich etwa eine Million Euro für Saalfeld-Rudolstadt und rund 650.000 Euro für den Saale-Orla-Kreis.

Umlage-Anstieg durch Azubi-Ticket gebremst

KomBus-Chef Bert Hamm begründete den erhöhten Zuschussbedarf vor allem mit steigenden Personalkosten nach den jüngsten Tarifabschlüssen sowie mit der Entwicklung der Dieselpreise. Nach relativ günstigen Preisen zu Jahresbeginn lägen die inzwischen wieder nahe den langjährigen Rekordwerten. Zehn Cent Anstieg je Liter würden für das Unternehmen mit 300.000 Euro Mehrkosten pro Jahr zu Buche schlagen. Zudem hätten sich einige Einnahmepositionen rückläufig entwickelt, so bei der Erstattungen für schwerbehinderte Passagiere und auf einigen Linien, wo außer Schülern fast keine Normal-Nutzer zu verzeichnen seien.

Zumindest etwas konnte der Umlageanstieg für die Landkreise dann doch reduziert werden, da inzwischen die Richtlinie des Landes für die Fortführung des Azubi-Tickets vorliegt. Da die KomBus pro Ticket zehn Euro Zuschuss erhält, fällt der Umlage-Anstieg für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt um etwa 270.000 und für den Saale-Orla-Kreis um rund 183.000 Euro geringer aus. Unterm Strich werden die Kreise im nächsten Jahr den Zweckverband mit rund 6,4 Millionen Euro (Saalfeld-Rudolstadt) bzw. 4,25 Millionen Euro (SOK) finanzieren.

Einstimmig bestätigt in seinem Amt wurde Bernhard Schmidt als Vorsitzender. Zu seinen Stellvertretern wurden Frank Weidermann (UBV) aus dem Saale-Orla-Kreis sowie Toni Hübler (CDU), Bürgermeister von Uhlstädt-Kirchhasel, gewählt.