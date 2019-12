Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ofen kalt, Laden zu

Heiligabend war Zapfenstreich. „Leicht haben wir uns die Entscheidung nicht gemacht, obwohl wir lange darüber nachdachten“, sagt Andy Taubert. Am Dienstagmorgen schlossen er und seine Frau Monique ihren Bäckerladen am Münzplatz gegenüber dem Franziskanerkloster zum letzten Mal auf und wenige Stunden später wohl für immer zu. Ab sofort bleibt der Ofen kalt. Bereits Ende Oktober verkündeten sie per Aushang an der Ladentür den Entschluss. Mit der Schließung endet das 13-Jährige Bestehen des Geschäfts, das mit der Eröffnung im März 2007 begann. Und Saalfeld verliert eine Bäckerei, wieder eine. „Es wurden mit den Jahren immer weniger“, sagt Andy, verweist unter anderem auf die an der Ecke Köditzgasse/Schwarmgasse und auf weitere allein in der Brudergasse, die seit der Wende aufgegeben wurden; manche natürlich auch aus persönlichen Gründen ihrer Betreiber.

Auf der OTZ-Facebookseite hat die Schließungsmeldung große Anteilnahme ausgelöst. Viel Dank für ihre Arbeit und Glückwünsche für die Zukunft haben sie bekommen, virtuell, aber auch real. Monique Taubert zeigt auf eine große Brötchenbox, gefüllt mit Präsenttütchen. „Bester Bäcker 2007-2019“ steht da auf einem Schild, das ein tönerner Vogel hochhält, „Lieblingsbäcker“ auf einem gerahmten Foto mit dem Ladenlokal. Wieso dann die Schließung? Bequemlichkeit und Preiskampf machten zu schaffen Andy und Monique Taubert sagen, es habe viele kleine Gründe gegeben, die sich mit der Zeit summiert hätten. „An der kommenden Bonpflicht liegt es nicht, wie ein Kommentator vermutete“, stellt Monique klar. Stattdessen auch - aber nicht nur - an der Lage. „Wir hatten kaum noch Laufkundschaft“, sagt sie. Ein harter Einschnitt sei die Umgestaltung des Marktes und der Brudergasse gewesen. „Seitdem die Bushaltestelle am Markt ist, wurde es immer weniger“, haben sie beobachtet. Zu abgelegen. Andererseits freuten sie sich über tägliche Stammkunden, die sogar aus Altsaalfeld zu Fuß gekommen seien. „Vor allem von Kunden, die selbst selbstständig sind, haben wir Verständnis erfahren“. Und viele hätten ihnen erzählt, wie viel besser es bei ihnen schmeckt, als anderswo. Dennoch, „die Leute sind auch bequemer geworden.“ Freilich wissen sie, dass es anderen kleinen Betrieben des Handwerks ähnlich geht. Keine Ersatzteile mehr für Oldie-Ofen Dann das allgemeine Konsumverhalten, die Discounter mit ihren Backstationen und dem Preiskampf. „Immer nachdem wieder eine Doku im Fernsehen über die Billigbrötchen aus China kam, merkten wir, wie unsere Kundenzahlen anstiegen“, sagt Monique Taubert. Keine Enzyme, kein Glutamat oder sonstige Zusatzstoffe sei von Beginn ihr Anspruch gewesen. Stattdessen bedienten sie schon früh Trends, etwa nach veganen Angeboten. Der selbstgesetzte Schwerpunkt waren Vollkornprodukte. „Und immer Eigenrezepte“, so der Inhaber. Allein, die Einnahmen reichten nicht aus. „Wir wollten immer hinter unseren Produkten stehen können, Klasse statt Masse“, sagt Andy Taubert. „Diesen Grundsatz wollten wir nicht antasten müssen“. Ein weiterer Grund steht in der Backstube, ein übermannshohes Ungetüm aus Ziegelsteinen, Eisenschubladen und antiquarischen Relais, Baujahr 1956: Der Backofen. Nachdem wichtige Bauteile Anfang des Jahres den Geist aufgegeben hatten, habe man nirgendwo Ersatzteileanbieter finden können. Eine Neuanschaffung wäre deutlich zu teuer gewesen. Für den Preis, den der 42-Jährige nennt, bekäme man auch ein schlichtes Eigenheim. „Mit dieser Entscheidung hätte ich nicht mehr ruhig schlafen können“, sagt Andy. Letztlich sei aber auch ein gebrauchtes und generalüberholtes Modell nicht in Frage gekommen. „Obwohl die den Vorteil haben, schon eingebacken zu sein. Das merkt man am Geschmack!“, ergänzt seine Frau. Zu klein, um gefördert zu werden Beruflich wird es für beide weitergehen, Andy Taubert geht zu Griesson nach Kahla, Monique - eigentlich Technische Zeichnerin - ist zuversichtlich, wieder Anstellung als Verkäuferin zu finden. Ihren zwei Stundenkräften, einer Rentnerin, die sich etwas dazuverdienen wollte, und einer Studentin, mussten sie dagegen kündigen. „Die junge Frau findet sicher schnell etwas Neues“, hofft sie. Lange mussten sie nach Personal suchen. Dennoch, Trübsal bleibt, auch über die allgemeine Entwicklung bei kleineren Läden. „Es wird immer schwieriger für sie“, ist Monique überzeugt. Als ihn einmal eine Berliner Stiftung wegen möglicher Förderungen angerufen hatte, sei sie gleich wieder abgesprungen, nachdem Andy Taubert die geringe Mitarbeiterzahl erwähnt hatte. „Die Mitte schmilzt ab“, hat Monique in den vergangenen Jahren beobachtet. Beide wollen auf diesem Wege ihren Kunden für oft jahrelange Treue danken. „Es waren trotzdem sehr schöne 13 Jahre“, sagt Andy Taubert.