Saalfeld/Gorndorf. Saalfelder Reparaturprofi steht mit Rat und Tat und entsprechendem Werkzeug zur Seite.

In den Sommermonaten ist das Fahrrad ein guter Begleiter, ob in den Urlaub, ins Freibad oder zu Freunden: Mit dem Rad geht es schneller. Ist das Fahrrad kaputt und das Problem nicht selbst zu beheben, dann bietet die offene Fahrradwerkstatt in Saalfeld-Gorndorf eine Lösung. Am Freitag, 28. Juli, können Radler ins Stadtteilzentrum zur Fahrradwerkstatt kommen. Ein Reparaturprofi steht ihnen dann mit Rat und Tat und entsprechendem Werkzeug zur Seite.

Ersatzteile müssen allerdings selbst besorgt und mitgebracht werden.

Freitag, 28. Juli, 15 bis 17 Uhr, Jugend- und Stadtteilzentrum, Albert-Schweitzer-Straße 144, Saalfeld; Kontakt: Andrea Tauchnitz,Tel.: 03671/6771-0, A.Tauchnitz@diakonie-wl.de