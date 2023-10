Offenen Türen bei der Feuerwehr in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Den zahlreichen Gästen am Samstag wurden etliche Aktionen, Spiele, Historisches und Musik geboten.

Feuerwehren retten, löschen, bergen und schützen. Vor allem aber faszinieren sie. Viele pfiffige Aktionen für Groß und Klein gab es beim Tag der Feuerwehr in Bad Blankenburg. Hand in Hand stellten Feuerwehr und Feuerwehrverein am Samstag eine tolle Veranstaltung auf die Beine. Jung und Alt waren dabei, als zu Spiel, Aktionen, Historischem und Musik eingeladen wurde.

Nicht nur im Ernstfall wissen Wehrleute, was zu tun ist. Auch bei den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der offenen Tür klappte vom offiziellen Teil mit der Übergabe der neuen Drehleiter bis in die späten Abendstunden alles wie am Schnürchen. Und obwohl das Wetter nicht immer mitspielte, sorgten die Besucherscharen bei den Verantwortlichen für rundum zufriedene Gesichter. Als „sehr positiv“ sieht der Chef André Ludwig das Interesse und die Wertschätzung der Menschen an der Institution Feuerwehr, was über den Tag verteilt zu spüren war.

Vertreter aus Wirtschaft und Politik sowie eine Delegation der Feuerwehr aus der Partnerstadt Hofgeismar und von befreundeten Wehren aus der Region waren gekommen. Solch eine Veranstaltung sei wichtig für die Kontaktpflege zwischen der Feuerwehr und der Bevölkerung, zeigt sich Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (FW) überzeugt. Natürlich war die Präsentation der neuen Drehleiter einer der Besuchermagnete. Doch was die Augen der Kleinen und Junggebliebenen strahlen ließ, waren vor allem die Fahrzeuge und die Technik.

Ein Blick über den Innenhof und ins Feuerwehrhaus genügte, um zu sehen, welchen Spaß die Gäste hatten. Dabei ist es nicht verwunderlich, wenn die Menschen zuhauf zu „ihrer“ Feuerwehr strömen. Dass die Kameraden ihre Freizeit dafür opfern, anderen in der Not beizustehen, beweisen sie schließlich rund um die Uhr.