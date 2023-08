Ohne Auto erschossen - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Busfahrplan an der neu gebauten Haltestelle im Königseer Ortsteil Thälendorf. Die wenigen Busse fahren nur in der Schulzeit (S) oder am Mittwoch (3), wenn in Rudolstadt Markttag ist. Am Wochenende kommt der spärliche Nahverkehr komplett zum Erliegen. Wer hier kein eigenes Fahrzeug hat, kommt schlicht nicht weg.

Saalfeld Über den Nahverkehr als Standortfaktor, sinnvolle Alternativen und pragmatische Lösungen

Es gibt keinen Zweifel: In vielen Dörfern im ländlichen Raum ist das Auto gegenwärtig so gut wie alternativlos. Wer keinen fahrbaren Untersatz oder wenigstens eine Mitfahrgelegenheit hat, ist abseits der großen Bus- und Bahnlinien erschossen. Das ist bittere Realität, von der viele (Groß-) Städter nicht den Hauch einer Vorstellung haben.

Kein einziger Bus fährt an den Wochenenden, in den Ferien fällt der Schulbus auch wochentags weg, beispielsweise im idyllischen Königseer Ortsteil Thälendorf, wo ich den Fahrplan in dieser Woche in fünf Minuten auswendig lernen konnte. Aber auch in Städten wie Gräfenthal, Lehesten oder Oberweißbach sieht es nicht viel besser aus.

Hier muss dringend angesetzt werden, denn die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird in Zukunft stärker denn je zum Standortvorteil oder -nachteil. In Schwarza hat sich eine hoffnungsvoll gestartete Gründerfirma aus Jena auch wegen der Nähe zur Saalbahn für eine Ansiedlung im Industriegebiet entschieden, in Weißen hadert der neue Geschäftsführer der Weißenburg-Klinik damit, dass es nicht einmal eine Bushaltestelle an dem 160-Betten-Haus gibt.

Dabei sollte man sich in allen beschriebenen Fällen nicht all zu lange mit der Problembeschreibung aufhalten. Gefragt sind pragmatische Lösungen, die auch, aber nicht nur Aufgabe der Politik sind. Jedes Dorf im Stundentakt mit dem Bus anzufahren, um heiße Luft zu transportieren, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.

Auch in den (Groß-) Städten erreicht der Nahverkehr nicht jeden Ort. Für die letzten Kilometer gibt es dort oft mietbare elektrische Zweiradalternativen, die kein Steuerzahler bezuschussen muss. Mit dem eigenen Rad kostet es übrigens gar nichts. Außer Überwindung.

Schönes Wochenende!