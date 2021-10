Die Bürgerversammlung zur Neugestaltung des Saalfelder Kirchplatzes fand als „Hybridveranstaltung“ statt. Die Bürger konnten direkt im Behördenhaus Markt 6 dabei sein oder via Internet an ihren Heim-PCs. Zugeschaltet war in Berlin der Planer Ulf Schrader vom Büro "Planorama". Rechts: Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU).