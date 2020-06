Maren Kratschmer-Kroneck, die Leiterin der Saalegalerie in Saalfeld, will eine Ausstellung zum 85. Geburtstag der Künstlerin Renate Jüttner organisieren. Die Eröffnung wird coronabedingt open air stattfinden, im Innenhof.

Open-Air-Vernissage der Saalfelder Saale-Galerie

Die Saale-Galerie geht kreativ mit den Corona-Beschränkungen um. Zum 85. Geburtstag Renate Jüttners plant Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck eine Ausstellung mit Werken der Saalfelder Künstlerin. Freilich kann sie die Vernissage nicht in den Galerie-Räumen stattfinden lassen, wo das Gedränge der Kunst-Interessierten bei ähnlichen Anlässen traditionell groß ist. Die Ansteckungsgefahr wäre nicht zu verantworten.

„Es wird ein ganz besonderes Ereignis“

Daher weicht die Galeristin auf den Innenhof aus und begrenzt die Anzahl der Stühle auf 50. Es werde einen Einlass geben, Sicherheitsabstände und viel Desinfektionsmittel. Die entsprechenden Genehmigungen hat Maren Kratschmer-Kroneck bei der Hauseigentümerin, der Wobag, sowie bei der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt bereits eingeholt. „Es wird ein ganz besonderes Ereignis“, ist sich die Galeristin sicher.

Für Maren Kratschmer-Kroneck ist die Belebung des Innenhofes ein schöner Aspekt, und auch Nachbarin Daniela Jahn stimmt darin überein, dass der Innenhof sein Potential hat. Die junge Frau will ab Juli im Galerie-Hof ein Secondhand-Geschäft mit Kaffee-Ausschank eröffnen.

„Ich schätze ihre dreifache Begabung“

Renate Jüttner wird am 23. Juni 85 Jahre alt. Die Ausstellungseröffnung im Innenhof folgt wenige Tage später am Samstag, dem 27. Juni, um 17 Uhr. Maren Kratschmer-Kroneck bewundert die 1935 in Saalfeld geborene und noch immer aktive Künstlerin sehr: „Ich schätze ihre dreifache Begabung“, erläutert die Galeristin.

So hat Renate Jüttner in Weimar Musik im Hauptfach Klavier studiert. Maren Kratschmer-Kroneck erinnert sich an schöne Konzerte in der Saalfelder Schlosskapelle. Zudem konnte die Galeristen bereits in mehreren Ausstellungen in der Saale-Galerie das künstlerische Schaffen Renate Jüttners zeigen. Auch dichtet Renate Jüttner. 1998 erschien ihr Gedichtband „Dunkelgeschenk“. Renate Jüttner ist für Maren Kratschmer-Kroneck „eine sehr sensibele Künstlerin, die ihre mitunter von Melancholie getragene Gedankenwelt in ihren Bilderwelten und musikalischen Interpretationen auszuleben vermag“.

Die Laudatio der Hof-Vernissage wird Klaus Freyer aus Gera halten. Und das sagt er über die Saalfelderin: Renate Jüttner nutzte für ihre künstlerischen Darstellungen „Mystisches und Mythisches, biblische Gleichnisse und fast vergessene Legenden, teils verfremdet zu alptraumartigen Sequenzen“. Dabei sei sie „weit davon entfernt, irgendeine Glückseligkeit oder gar Hedonie im Diesseits zu predigen“. Sie verteile „ebensowenig Gutscheine für eine bessere spätere Welt“. Die Verletzlichkeit und damit die Unvollkommenheit des Menschen durchziehe als Thema das künstlerische Schaffen Renate Jüttners.

Internet-Konzert von „Via Nova“ aus der Saale-Galerie

Zu den schmerzlichsten Einschnitten, die die Corona-Pandemie im Galerie-Programm verursachte, war die Verlegung der Automobil-Kunstausstellung „C.A.R.“, die am 25. April eröffnet werden sollte, auf das kommende Jahr. Einzig das vorgesehene Konzert zum Ausstellungsabschluss wird nun doch stattfinden - als Internet-Konzert. Das Ensemble „Via Nova“ will am 19. Juni in der Saale-Galerie spielen „und ich werde wahrscheinlich der einzige Gast sein“, sagt Maren Kratschmer-Kroneck schmunzelnd. Die Zuhörer können das Konzert bequem zu Hause streamen. Die Begründung der Musiker: Damit werde ein wichtiges Signal gesetzt, „dass Kultur auch in Corona-Zeiten möglich ist“.