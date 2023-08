Opern-Pasticcio über Musen, Acker und Bankrott in Großkochberg

Großkochberg Neuproduktion des Liebhabertheater Schloss Kochberg mit der lautten compagney Berlin ist am Sonnabend zu erleben

Auf der Suche nach der besten Welt - ein Opern-Pasticcio über Musen, Acker und Bankrott, die diesjährige Neuproduktion des Liebhabertheater Schloss Kochberg mit der lautten compagney Berlin, beschäftigt sich mit Lebenskunst in Krisenzeiten. Die nächste Aufführung ist am Sonnabend ab 17 Uhr in Großkochberg zu erlben. Die Einführung erfolgt eine halbe Stunde vorher.

Carl von Stein verwandelte das Rittergut Kochberg zwischen 1796 und 1830 in einen Musenhof mit arkadischem Landschaftspark. Er ließ das einzigartige Privattheater erbauen und schuf eine Symbiose von Landwirtschaft/ Ökonomie, Natur und Kunst. Das Leben dieses Rittergutsbesitzers ist Thema des eigens dafür entwickelten Opernprojekts. Der Text vom Regisseur Nils Niemann basiert u.a. auf Carls Lebenserinnerungen und Briefen.

Rittergut wurde in einen Musenhof verwandelt

Die Musik ist von Komponisten aus Carls Lebenszeit entlehnt, die er – zum großen Teil nachweislich – gekannt und geschätzt hat. U. a. von Joseph Haydn, Georg Anton Benda, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Adam Hiller, Antonio Rosetti, Ernst Wilhelm Wolf, Carl Maria von Weber und Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar. Dabei sind auch Kompositionen, die Albert Methfessel eigens für Carls Theater komponierte.

Das Opern-Pasticcio ist in der Zeit um 1800 angesiedelt. Es hat aber einen hochaktuellen Bezug! Denn Carl von Stein schuf auf Schloss Kochberg inmitten von Krisenzeiten ein kleines Wunder. Es war Krieg, die napoleonischen Kriege tobten durchs Land. Danach folgte eine Klimakatastrophe (Ausbruch des Vulkans Tamboro mit dem „Jahr ohne Sommer“, Missernten und Hungersnöten). Und Carl hatte von Anfang an große Finanzprobleme mit seinem überschuldeten Gut. In dieser Lage verwandelte er das Rittergut in einen Musenhof mit Landschaftspark und Theater, so wie wir es heute dort noch erleben können. Was für ein Mut, welche Energie und welcher Ideenreichtum gehörten dazu!